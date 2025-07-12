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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 17:20 | Обновлено 12 июля 2025, 17:22
657
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Андрей ВОРОБЕЙ – о разгромной победе Шахтера, Алиссоне и Туране

Легенда клуба дал интервью Sport.ua

12 июля 2025, 17:20 | Обновлено 12 июля 2025, 17:22
657
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Андрей ВОРОБЕЙ – о разгромной победе Шахтера, Алиссоне и Туране
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу донецкой команды над финским «Ильвесом» со счетом 6:0 в матче квалификации Лиги Европы.

– Андрей, какие у вас впечатления от победы «Шахтера» над «Ильвесом» и первого матча Арды Турана на посту наставника «горняков» в еврокубках?
– «Шахтер» выиграл у «Ильвеса» на классе. Просто на классе! И будем откровенно говорить, что команда соперника уровнем слабее. Это было видно во всем. Что касается Турана, то трудно сейчас оценить его действия в матче с таким оппонентом. Вот по поединкам со следующим соперником, «Бешикташем», уже можно будет что-то говорить. Человек только около месяца работает в клубе. Все равно любому человеку, особенно тренеру, нужно время. Время нужно не только игрокам для адаптации. Тренеру и тренерскому штабу нужно время, чтобы вселить свои идеи, свое видение футбола и какой-то стиль привязать команде. Поэтому говорить о Туране, о его работе, его схемах сейчас не приходится. Потому что прошло мало времени на самом деле. Я думаю, что самое главное в этот период для тренера больше внести, наверное, какую-то моральную составляющую, объединить коллектив. Это да. Возможно, на это он может повлиять. А кардинально поменять какую-то схему игры, я думаю, что пока ему еще не удастся.

– Алиссон оформил дубль и сделал три ассиста. Выделился он?
– Опять же говорю. Исходя из того, что позволил соперник, то это не показатель. Да, для уверенности Алиссона это супер. Тем более в таком матче проявить себя. Но, скажу честно, в поединке с «Ильвесом» Кевин и Алиссон порадовали. Приятно было смотреть на крайних полузащитников. Они сыграли неплохо. Есть претензии к другим футболистам даже с таким соперником, но это уже другое. А так дебют у Алисона получился. Неплохой футболист. Посмотрим, что дальше будет. Опять же, посмотрим на показатели с сильным соперником. Я считаю, что с «Бешикташем» будет уже немножко другая игра. И по-другому «Шахтер» будет играть.

– Впервые в истории еврокубков за «Шахтер» в одном матче забили пять разных бразильцев. Как это можно оценить?
– Если команда будет выигрывать, то пускай забивают хоть по десять игроков, но забивают. Лишь бы это приносило пользу команде «Шахтер». Приятно, конечно, что ребята раскрываются и забивают. Мне бы хотелось, конечно, чтобы и украинские исполнители росли при этом. Ну, посмотрим, что будет дальше. Главное, что есть результат, а дальше будет видно.

– Любляна оказалась фартовой для «Шахтера»? Там они и будут продолжать играть в еврокубках?
– Я думаю, что «Шахтер» как-то из-за логистики выбирал стадион. Чтобы логистика была нормальная, чтобы хорошо было добраться из Украины туда. И хотелось бы, чтобы были полные стадионы на матчах «Шахтера»! Надеюсь, в будущем на поединках с более именитыми соперниками будет уже побольше народу.

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Андрей Воробей Шахтер Донецк инсайд Шахтер - Ильвес Лига Европы Арда Туран Алиссон Сантана
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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