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  4. Заявление Дьекереша: «Я на одном уровне с Холандом, Левандовски, Кейном»
Португалия
12 июля 2025, 16:29 |
160
0

Заявление Дьекереша: «Я на одном уровне с Холандом, Левандовски, Кейном»

Форвард убежден, что уже вышел на топ-уровень

12 июля 2025, 16:29 |
160
0
Заявление Дьекереша: «Я на одном уровне с Холандом, Левандовски, Кейном»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Форвард Спортинга Виктор Дьекереш отказывается возвращаться в расположение команды и ждет трансфер в Арсенал. При этом игрок уверен, что уже вышел на уровень топ-бомбардиров Европы.

«Мне важно играть за команду, которая действительно хочет меня подписать. Я – форвард высокого уровня. Нахожусь на уровне Холанда, Левандовски, Кейна. Тяжело определить мое точное место, но я нахожусь среди них».

«Уверен, что я в любой команде могу повторить то, что сделал в Спортинге. Вы еще не видели лучшую версию меня», – сказал Дьекереш.

Главным претендентом на игрока является Арсенал, но переговоры о трансфере продвигаются сложно.

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Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон чемпионат Португалии по футболу трансферы АПЛ Виктор Дьекереш Эрлинг Холанд Роберт Левандовски Гарри Кейн
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 1
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adidas77
В Арсеналі на нього очікує жорстке прозріння реальності.
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Теннис
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