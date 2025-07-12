Заявление Дьекереша: «Я на одном уровне с Холандом, Левандовски, Кейном»

Форвард Спортинга Виктор Дьекереш отказывается возвращаться в расположение команды и ждет трансфер в Арсенал. При этом игрок уверен, что уже вышел на уровень топ-бомбардиров Европы.

«Мне важно играть за команду, которая действительно хочет меня подписать. Я – форвард высокого уровня. Нахожусь на уровне Холанда, Левандовски, Кейна. Тяжело определить мое точное место, но я нахожусь среди них».

«Уверен, что я в любой команде могу повторить то, что сделал в Спортинге. Вы еще не видели лучшую версию меня», – сказал Дьекереш.

Главным претендентом на игрока является Арсенал, но переговоры о трансфере продвигаются сложно.