ЮКСА играет товарищеский матч с киевским клубом Ребел

ЮКСА продолжает подготовку к новому сезону. Команда работает под руководством нового главного тренера.

ЮКСА прошлый сезон завершила на восьмом месте чемпионской группы Первой лиги. Команда уже провела один контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах. ЮКСА со счетом 1:0 обыграла клуб «Чайка».

Киевский «Ребел» активно развивается. В сезоне 2023/24 команда выиграла Кубок Киева. Прошлый сезон «Ребел» провел в чемпионате Украины среди аматоров. Команда вышла на профессиональный уровень в сезоне 2025/26 будет играть во Второй лиге.

Команды проведут матч на поле учебно-тренировочной базы ЮКСА в Тарасовке. Начало встречи запланировано на 17:00.