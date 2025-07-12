ЮКСА играет товарищеский матч с киевским клубом Ребел
Поединок пройдет на базе ЮКСА в Тарасовке и начнется в 17:00
ЮКСА продолжает подготовку к новому сезону. Команда работает под руководством нового главного тренера.
ЮКСА прошлый сезон завершила на восьмом месте чемпионской группы Первой лиги. Команда уже провела один контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах. ЮКСА со счетом 1:0 обыграла клуб «Чайка».
Киевский «Ребел» активно развивается. В сезоне 2023/24 команда выиграла Кубок Киева. Прошлый сезон «Ребел» провел в чемпионате Украины среди аматоров. Команда вышла на профессиональный уровень в сезоне 2025/26 будет играть во Второй лиге.
Команды проведут матч на поле учебно-тренировочной базы ЮКСА в Тарасовке. Начало встречи запланировано на 17:00.
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