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12.07.2025 17:00 - : -
Ребел Киев
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Украина. Первая лига
12 июля 2025, 16:41 |
85
0

ЮКСА играет товарищеский матч с киевским клубом Ребел

Поединок пройдет на базе ЮКСА в Тарасовке и начнется в 17:00

12 июля 2025, 16:41 |
85
0
ЮКСА играет товарищеский матч с киевским клубом Ребел
ФК ЮКСА

ЮКСА продолжает подготовку к новому сезону. Команда работает под руководством нового главного тренера.

ЮКСА прошлый сезон завершила на восьмом месте чемпионской группы Первой лиги. Команда уже провела один контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах. ЮКСА со счетом 1:0 обыграла клуб «Чайка».

Киевский «Ребел» активно развивается. В сезоне 2023/24 команда выиграла Кубок Киева. Прошлый сезон «Ребел» провел в чемпионате Украины среди аматоров. Команда вышла на профессиональный уровень в сезоне 2025/26 будет играть во Второй лиге.

Команды проведут матч на поле учебно-тренировочной базы ЮКСА в Тарасовке. Начало встречи запланировано на 17:00.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины товарищеские матчи Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы ЮКСА Тарасовка Ребел Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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