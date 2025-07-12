ЮКСА в спарринге проиграла дебютанту Второй лиги
Поединок с киевским клубом «Ребел» ЮКСА провела на своей базе в Тарасовке
ЮКСА продолжает подготовку к новому сезону. Команда работает под руководством нового главного тренера.
Киевский «Ребел» активно развивается и движется вперед. В сезоне 2023/24 команда выиграла Кубок Киева. Прошлый сезон «Ребел» провел в чемпионате Украины среди аматоров. Команда вышла на профессиональный уровень и в сезоне 2025/26 будет играть во Второй лиге.
И вот новое достижение вчерашних аматоров. Команда в контрольном матче обыграла ЮКСА, которая играет в первой лиге и в прошлом сезоне боролась за повышение в классе.
У ЮКСА были возможности забить. Но отлично играл голкипер соперника, а иногда ему на помощь приходил каркас ворот. «Ребел» же свои моменты реализовал и одержал победу со счетом 2:0.
Товарищеский матч. 12 июля. Тарасовка.
ЮКСА Тарасовка – «Ребел» Киев – 0:2
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