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Ребел Киев
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Украина. Первая лига
12 июля 2025, 19:54 |
318
0

ЮКСА в спарринге проиграла дебютанту Второй лиги

Поединок с киевским клубом «Ребел» ЮКСА провела на своей базе в Тарасовке

12 июля 2025, 19:54 |
318
0
ЮКСА в спарринге проиграла дебютанту Второй лиги
ФК ЮКСА

ЮКСА продолжает подготовку к новому сезону. Команда работает под руководством нового главного тренера.

Киевский «Ребел» активно развивается и движется вперед. В сезоне 2023/24 команда выиграла Кубок Киева. Прошлый сезон «Ребел» провел в чемпионате Украины среди аматоров. Команда вышла на профессиональный уровень и в сезоне 2025/26 будет играть во Второй лиге.

И вот новое достижение вчерашних аматоров. Команда в контрольном матче обыграла ЮКСА, которая играет в первой лиге и в прошлом сезоне боролась за повышение в классе.

У ЮКСА были возможности забить. Но отлично играл голкипер соперника, а иногда ему на помощь приходил каркас ворот. «Ребел» же свои моменты реализовал и одержал победу со счетом 2:0.

Товарищеский матч. 12 июля. Тарасовка.

ЮКСА Тарасовка – «Ребел» Киев – 0:2

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы ЮКСА Тарасовка Ребел Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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