ЮКСА в спарринге проиграла дебютанту Второй лиги

ЮКСА продолжает подготовку к новому сезону. Команда работает под руководством нового главного тренера.

Киевский «Ребел» активно развивается и движется вперед. В сезоне 2023/24 команда выиграла Кубок Киева. Прошлый сезон «Ребел» провел в чемпионате Украины среди аматоров. Команда вышла на профессиональный уровень и в сезоне 2025/26 будет играть во Второй лиге.

И вот новое достижение вчерашних аматоров. Команда в контрольном матче обыграла ЮКСА, которая играет в первой лиге и в прошлом сезоне боролась за повышение в классе.

У ЮКСА были возможности забить. Но отлично играл голкипер соперника, а иногда ему на помощь приходил каркас ворот. «Ребел» же свои моменты реализовал и одержал победу со счетом 2:0.

Товарищеский матч. 12 июля. Тарасовка.

ЮКСА Тарасовка – «Ребел» Киев – 0:2