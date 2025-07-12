Шанс на трофей: украинка пробилась в финальный матч Уимблдона-2025 U-14!

Украинская теннисистка София Белинская вышла в финал Уимблдонского турнира 2025 среди игроков U-14.

В полуфинале украинка в трех сетах переиграла представительницу Южной Кореи Йери Хонг за 1 час и 12 минут.

Уимблдон-2025 U-14. 1/2 финала

Йери Хонг (Южная Корея) – София Белинская (Украина) – 3:6, 6:2, [3:10]

Белинская впервые выступает на Уимблдоне U-14, а такие соревнования на травяном мейджоре проводятся в четвертый раз.

София вышла в плей-офф турнир с первого места группы С, где выиграла два матча из трех, а Йери Хонг стала первой в квартете А с тремя победами.

За трофей Уимблдона U-14 София поборется либо против Лив Зингг (Великобритания), либо против Сакино Миядзавы (Япония).

На Уимблдоне U-14 выступает еще одна представительница Украины – Виолетта Скрип. Она не сумела пробиться в полуфинал из группы А и сыграет в утешительных раундах.

Сетка плей-офф

Статистика матча Йери Хонг – София Белинская