Шанс на трофей: украинка пробилась в финальный матч Уимблдона-2025 U-14!
София Белинская на тай-брейке дожала представительницу Южной Кореи Йери Хонг
Украинская теннисистка София Белинская вышла в финал Уимблдонского турнира 2025 среди игроков U-14.
В полуфинале украинка в трех сетах переиграла представительницу Южной Кореи Йери Хонг за 1 час и 12 минут.
Уимблдон-2025 U-14. 1/2 финала
Йери Хонг (Южная Корея) – София Белинская (Украина) – 3:6, 6:2, [3:10]
Белинская впервые выступает на Уимблдоне U-14, а такие соревнования на травяном мейджоре проводятся в четвертый раз.
София вышла в плей-офф турнир с первого места группы С, где выиграла два матча из трех, а Йери Хонг стала первой в квартете А с тремя победами.
За трофей Уимблдона U-14 София поборется либо против Лив Зингг (Великобритания), либо против Сакино Миядзавы (Япония).
На Уимблдоне U-14 выступает еще одна представительница Украины – Виолетта Скрип. Она не сумела пробиться в полуфинал из группы А и сыграет в утешительных раундах.
Сетка плей-офф
Статистика матча Йери Хонг – София Белинская
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