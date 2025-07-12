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Уимблдон
12 июля 2025, 14:05 |
300
1

Украинская теннисистка сыграет в полуфинале Уимблдона U-14

Белинская преодолела групповой этап, Скрип продолжит играть в утешительных раундах

12 июля 2025, 14:05 |
300
1
Украинская теннисистка сыграет в полуфинале Уимблдона U-14
София Белинская

11 июля на Уимблдонском турнире среди теннисисток U-14 завершился групповой этап.

Украину представили две теннисистки: София Белинская и Виолетта Скрип. София попала в группу С, а Виолетта – в квартет D.

По итога группового раунда Белинская пробилась в полуфинал. Украинка выиграла два матча (проиграла один) и заняла первое место по дополнительным показателям.

Скрин не сумела выйти в 1/2 финала. В своем квартете украинка уступила в двух поединках и сумела выиграть только один. Виолетта продолжит выступления в утешительных раундах.

Белинская в полуфинале поборется против Йери Хонг. Встреча состоится сегодня, 12 июля.

Пары 1/2 финала

Итоги группового этапа Уимблдона-2025 U-14

Утешительные раунды

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Молодець,тим часом Олійнікова виграв 1 сет,поки веде в 2 му
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Теннис
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