Украинская теннисистка сыграет в полуфинале Уимблдона U-14
Белинская преодолела групповой этап, Скрип продолжит играть в утешительных раундах
11 июля на Уимблдонском турнире среди теннисисток U-14 завершился групповой этап.
Украину представили две теннисистки: София Белинская и Виолетта Скрип. София попала в группу С, а Виолетта – в квартет D.
По итога группового раунда Белинская пробилась в полуфинал. Украинка выиграла два матча (проиграла один) и заняла первое место по дополнительным показателям.
Скрин не сумела выйти в 1/2 финала. В своем квартете украинка уступила в двух поединках и сумела выиграть только один. Виолетта продолжит выступления в утешительных раундах.
Белинская в полуфинале поборется против Йери Хонг. Встреча состоится сегодня, 12 июля.
Пары 1/2 финала
Итоги группового этапа Уимблдона-2025 U-14
Утешительные раунды
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