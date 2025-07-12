Украинская теннисистка сыграет в полуфинале Уимблдона U-14

11 июля на Уимблдонском турнире среди теннисисток U-14 завершился групповой этап.

Украину представили две теннисистки: София Белинская и Виолетта Скрип. София попала в группу С, а Виолетта – в квартет D.

По итога группового раунда Белинская пробилась в полуфинал. Украинка выиграла два матча (проиграла один) и заняла первое место по дополнительным показателям.

Скрин не сумела выйти в 1/2 финала. В своем квартете украинка уступила в двух поединках и сумела выиграть только один. Виолетта продолжит выступления в утешительных раундах.

Белинская в полуфинале поборется против Йери Хонг. Встреча состоится сегодня, 12 июля.

Пары 1/2 финала

Итоги группового этапа Уимблдона-2025 U-14

Утешительные раунды