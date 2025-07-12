Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо

УЕФА обновил свой клубный рейтинг, а первое место продолжает занимать мадридский «Реал». Так как это результаты по итогам пятилетнего цикла, то действующий обладатель Лиги чемпионов и финалист Клубного чемпионата мира ПСЖ занимает пока только 6-е место.

«Шахтер» и «Динамо» находятся на 52-м и 100-м местах соответственно. Впереди «Шахтера» (39,5 балла) – ПАОК (39,75) и «Славия» (41), перед «Динамо» (16) – «Штутгарт» (16), «Клуж» (16,5) и «Брест» (16,75).

Добавим, что максимальным достижением в истории для горняков 12-я позиция (2020), а для динамовцев – 23-я (2018, 2019).

«Полесье» и «Александрия», которые стартуют и в нынешнем еврокубковом сезоне, занимают 318-е и 319-е места соответственно.

Полный рейтинг на сайте УЕФА