Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Лига чемпионов
12 июля 2025, 16:58 | Обновлено 12 июля 2025, 17:09
1373
10

Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо

Обе украинские команды находятся в топ-100

12 июля 2025, 16:58 | Обновлено 12 июля 2025, 17:09
1373
10
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА обновил свой клубный рейтинг, а первое место продолжает занимать мадридский «Реал». Так как это результаты по итогам пятилетнего цикла, то действующий обладатель Лиги чемпионов и финалист Клубного чемпионата мира ПСЖ занимает пока только 6-е место.

«Шахтер» и «Динамо» находятся на 52-м и 100-м местах соответственно. Впереди «Шахтера» (39,5 балла) – ПАОК (39,75) и «Славия» (41), перед «Динамо» (16) – «Штутгарт» (16), «Клуж» (16,5) и «Брест» (16,75).

Добавим, что максимальным достижением в истории для горняков 12-я позиция (2020), а для динамовцев – 23-я (2018, 2019).

«Полесье» и «Александрия», которые стартуют и в нынешнем еврокубковом сезоне, занимают 318-е и 319-е места соответственно.

Полный рейтинг на сайте УЕФА

По теме:
Черноморец активно ищет новичков. Просматривает воспитанника Динамо
Андрей ВОРОБЕЙ – о разгромной победе Шахтера, Алиссоне и Туране
Какой матч еврокубков на этой неделе собрал наибольшее количество зрителей?
Шахтер Донецк Динамо Киев рейтинг УЕФА Реал Мадрид Лига чемпионов Лига Европы
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
Бокс | 12 июля 2025, 08:26 1
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа

Новозеландец прогнозирует победу Александра

Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Футбол | 12 июля 2025, 08:55 14
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ

«Бланкос» рассматривает трансфер трех игроков, включая Андрея

Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Волейбол | 11.07.2025, 21:21
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Теннис | 12.07.2025, 15:18
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Не участвовал в презентации. Арсенал покупает вингера сборной Англии
Футбол | 12.07.2025, 16:14
Не участвовал в презентации. Арсенал покупает вингера сборной Англии
Не участвовал в презентации. Арсенал покупает вингера сборной Англии
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Бондарь
Ну рИал показал что он весит без карманных судей.
Ответить
0
New Zealander
52-ге і 100-те кажете? Перейшов по вашому посиланню на сайт УЕФА і Шахтар на 50-му місці, а Динамо на 113-му. Мабуть вони щось не те нарахували і вже повиправляли все
Ответить
-1
Tea with milk
Динаме до най най надо всего 24 балла взять
Ответить
-1
Александр Бондарь
Байер перед Барселоной это обьективный рейтинг
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Talya-Vi-Talya
Ми Перша команда України за рейтингом УЄФА🧡🖤🧡🖤🧡🖤 😊
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
11.07.2025, 23:31
Бокс
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
11.07.2025, 05:28
Футбол
Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»
Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»
11.07.2025, 01:51
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
12.07.2025, 04:45 3
Футбол
ФОТО. Усик и Дюбуа показали свою форму перед реваншем на Уэмбли
ФОТО. Усик и Дюбуа показали свою форму перед реваншем на Уэмбли
11.07.2025, 00:38
Бокс
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
10.07.2025, 21:11 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
11.07.2025, 00:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем