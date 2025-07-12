Разошлись миром. Подолье и Агробизнес провели спарринг

«Подолье» и «Агробизнес» продолжают учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона. Команды готовятся к выступлениям в Первой лиге.

Поединок прошел без забитых мячей. Командам так и не удалось реализовать свои моменты

Свой предыдущий спарринг «Подолье» выиграло у «Полесья-2» (2:1). А до этого было поражение от «Эпицентра» со счетом 0:1.

«Агробизнес» провел шестой спарринг на учебно-тренировочных сборах. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2). Затем были ничья с «Рухом» (1:1) и победа над дебютантом Первой лиги клубом «Пробой» (3:1). В предыдущем контрольном матче «Агробизнес» со счетом 3:2 обыграл львовские «Карпаты».

Товарищеский матч. 12 июля. Хмельницкий

«Подолье» – «Агробизнес» – 0:0

Видеозапись матча