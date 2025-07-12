Разошлись миром. Подолье и Агробизнес провели спарринг
Поединок прошел в Хмельницком
«Подолье» и «Агробизнес» продолжают учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона. Команды готовятся к выступлениям в Первой лиге.
Поединок прошел без забитых мячей. Командам так и не удалось реализовать свои моменты
Свой предыдущий спарринг «Подолье» выиграло у «Полесья-2» (2:1). А до этого было поражение от «Эпицентра» со счетом 0:1.
«Агробизнес» провел шестой спарринг на учебно-тренировочных сборах. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2). Затем были ничья с «Рухом» (1:1) и победа над дебютантом Первой лиги клубом «Пробой» (3:1). В предыдущем контрольном матче «Агробизнес» со счетом 3:2 обыграл львовские «Карпаты».
Товарищеский матч. 12 июля. Хмельницкий
«Подолье» – «Агробизнес» – 0:0
Видеозапись матча
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