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Подолье
12.07.2025 12:00 – FT 0 : 0
Агробизнес
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Украина. Первая лига
12 июля 2025, 16:06 |
46
0

Разошлись миром. Подолье и Агробизнес провели спарринг

Поединок прошел в Хмельницком

12 июля 2025, 16:06 |
46
0
Разошлись миром. Подолье и Агробизнес провели спарринг
ФК Подолье

«Подолье» и «Агробизнес» продолжают учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона. Команды готовятся к выступлениям в Первой лиге.
Поединок прошел без забитых мячей. Командам так и не удалось реализовать свои моменты

Свой предыдущий спарринг «Подолье» выиграло у «Полесья-2» (2:1). А до этого было поражение от «Эпицентра» со счетом 0:1.

«Агробизнес» провел шестой спарринг на учебно-тренировочных сборах. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2). Затем были ничья с «Рухом» (1:1) и победа над дебютантом Первой лиги клубом «Пробой» (3:1). В предыдущем контрольном матче «Агробизнес» со счетом 3:2 обыграл львовские «Карпаты».

Товарищеский матч. 12 июля. Хмельницкий

«Подолье» – «Агробизнес» – 0:0

Видеозапись матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Подолье Хмельницкий Агробизнес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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