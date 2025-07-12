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Товарищеские матчи
Подолье
12.07.2025 12:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 июля 2025, 12:15 | Обновлено 12 июля 2025, 12:19
135
0

Подолье – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

12 июля 2025, 12:15 | Обновлено 12 июля 2025, 12:19
135
0
Подолье – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Подолье

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

12 июля в 12:00 встречаются Подолье Хмельницкий и Агробизнес Волочиск

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подолье и Агробизнес играют в Первой лиге.

Игра проходит в Хмельницком на центральном городском стадионе

Подолье – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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