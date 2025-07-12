12.07.2025 12:00 - : -
Украина. Первая лига12 июля 2025, 12:15 | Обновлено 12 июля 2025, 12:19
135
0
Подолье – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
12 июля 2025, 12:15 | Обновлено 12 июля 2025, 12:19
135
0
Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
12 июля в 12:00 встречаются Подолье Хмельницкий и Агробизнес Волочиск
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подолье и Агробизнес играют в Первой лиге.
Игра проходит в Хмельницком на центральном городском стадионе
Подолье – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июля 2025, 06:23 11
В квалификации Лиги Европы Шахтер отгрузил 6 мячей финскому Ильвесу
Футбол | 12 июля 2025, 10:21 2
Харьковский клуб пытался подписать Бориса Крушинского из житомирского «Полесья»
Футбол | 12.07.2025, 11:57
Футбол | 11.07.2025, 18:58
Футбол | 12.07.2025, 07:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.07.2025, 11:32
11.07.2025, 01:41
10.07.2025, 09:25 2
11.07.2025, 00:38
11.07.2025, 09:36 1
10.07.2025, 08:49 2
10.07.2025, 18:52 42
10.07.2025, 09:23 3