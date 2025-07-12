Агробизнес проводит контрольный матч с хмельницким Подольем

«Подолье» и «Агробизнес» продолжают учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона. Команды готовятся к выступлениям в Первой лиге.

Прошлый сезон Первой лиги «Подолье» завершило в зоне переходных матчей. Команда сохранила прописку, дважды обыграв «Колос-2» (1:0 и 2:0). Свой предыдущий спарринг «Подолье» выиграло у «Полесья-2» (2:1).

«Агробизнес» проведет шестой спарринг. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2). Затем были ничья с «Рухом» (1:1) и победа над дебютантом Первой лиги клубом «Пробой» (3:1). В предыдущем контрольном матче «Агробизнес» со счетом 3:2 обыграл львовские «Карпаты».