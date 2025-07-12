Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агробизнес проводит контрольный матч с хмельницким Подольем
Товарищеские матчи
Подолье
12.07.2025 12:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 июля 2025, 11:43 |
27
0

Агробизнес проводит контрольный матч с хмельницким Подольем

Поединок пройдет в Хмельницком и начнется в 12:00

12 июля 2025, 11:43 |
27
0
Агробизнес проводит контрольный матч с хмельницким Подольем
ФК Агробизнес

«Подолье» и «Агробизнес» продолжают учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона. Команды готовятся к выступлениям в Первой лиге.

Прошлый сезон Первой лиги «Подолье» завершило в зоне переходных матчей. Команда сохранила прописку, дважды обыграв «Колос-2» (1:0 и 2:0). Свой предыдущий спарринг «Подолье» выиграло у «Полесья-2» (2:1).

«Агробизнес» проведет шестой спарринг. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2). Затем были ничья с «Рухом» (1:1) и победа над дебютантом Первой лиги клубом «Пробой» (3:1). В предыдущем контрольном матче «Агробизнес» со счетом 3:2 обыграл львовские «Карпаты».

По теме:
Буковина играет товарищеский матч с Металлистом. Стартовые составы
ВИДЕО. Не футболом единым. Как Туран играет в баскетбол
ПЕРДУТА – о задолженности Ворсклы: «Мне некорректно об этом говорить»
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Агробизнес Подолье Хмельницкий Первая лига Украины
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
Футбол | 12 июля 2025, 04:45 2
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»

Легендарный швед о Уэйне Руни

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 11 июля 2025, 23:31 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Футбол | 11.07.2025, 13:56
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Иностранный клуб не может зарегистрировать защитника киевского Динамо
Футбол | 12.07.2025, 11:37
Иностранный клуб не может зарегистрировать защитника киевского Динамо
Иностранный клуб не может зарегистрировать защитника киевского Динамо
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Футбол | 12.07.2025, 08:55
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
10.07.2025, 14:41
Бокс
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
11.07.2025, 05:28
Футбол
Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее
Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее
11.07.2025, 01:41
Бокс
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
10.07.2025, 09:23 3
Футбол
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
10.07.2025, 11:22 3
Футбол
Джокович на Уимблдоне побил рекорд Федерера и повторил достижение Эверт
Джокович на Уимблдоне побил рекорд Федерера и повторил достижение Эверт
10.07.2025, 09:25 2
Теннис
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
10.07.2025, 23:59 15
Футбол
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
11.07.2025, 09:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем