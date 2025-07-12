Родриго и его сексуальная избранница устроили горячее шоу прямо в океане

Форвард мадридского «Реала» Родриго может покинуть клуб уже этим летом.

Новый тренер Хаби Алонсо продолжает игнорировать 24-летнего нападающего, несмотря на его заслуги в предыдущие сезоны.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поддержку футболисту оказывает его девушка — 26-летняя фитнес-блогер Бруна Ротта. У нее почти 2 млн подписчиков в Instagram.

Пара привлекла внимание страстными фото и видео в океане.

Родриго, которого активно связывают с переходом в «Арсенал», находит утешение в личной жизни.