Родриго и его сексуальная избранница устроили горячее шоу прямо в океане
Родриго и его девушка показали истинную страсть
Форвард мадридского «Реала» Родриго может покинуть клуб уже этим летом.
Новый тренер Хаби Алонсо продолжает игнорировать 24-летнего нападающего, несмотря на его заслуги в предыдущие сезоны.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Поддержку футболисту оказывает его девушка — 26-летняя фитнес-блогер Бруна Ротта. У нее почти 2 млн подписчиков в Instagram.
Пара привлекла внимание страстными фото и видео в океане.
Родриго, которого активно связывают с переходом в «Арсенал», находит утешение в личной жизни.
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