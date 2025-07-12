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12 июля 2025, 02:26 |
174
0

Родриго и его сексуальная избранница устроили горячее шоу прямо в океане

Родриго и его девушка показали истинную страсть

12 июля 2025, 02:26 |
174
0
Родриго и его сексуальная избранница устроили горячее шоу прямо в океане
Instagram. Бруна Ротта и Родриго

Форвард мадридского «Реала» Родриго может покинуть клуб уже этим летом.

Новый тренер Хаби Алонсо продолжает игнорировать 24-летнего нападающего, несмотря на его заслуги в предыдущие сезоны.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поддержку футболисту оказывает его девушка — 26-летняя фитнес-блогер Бруна Ротта. У нее почти 2 млн подписчиков в Instagram.

Пара привлекла внимание страстными фото и видео в океане.

Родриго, которого активно связывают с переходом в «Арсенал», находит утешение в личной жизни.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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