На всех денег не хватит. Арсенал выбирает между форвардом и вингерами

Арсенал близок к подписанию форварда Спортинга Виктора Дьекереша, однако между клубами соглашения пока нет. Одновременно с этим клуб интересуется еще двумя игроками.

Лондонцы ведут переговоры по вингеру Челси Нони Мадуэке и форварду Реала Родриго.

Трансфер Дьекереша обойдется ориентировочно в 90-100 миллионов, не менее 90 миллионов евро необходимо отдать за Родриго, а Мадуэке оценивается в 40-50 миллионов.

Сообщается, что на всех трех футболистов у Арсенала денег нет, но приоритетом остается центрфорвард Дьекереш.

В случае подписания этого игрока Родриго, скорее всего, в команде не будет, а Арсенал остановится на более дешевом варианте с Мадуэке.

Нынешним летом клуб подписал вратаря Кепу за 5 миллионов и хавбека Мартина Субименди за 70 миллионов.