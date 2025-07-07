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Англия
07 июля 2025, 18:35 |
395
0

На всех денег не хватит. Арсенал выбирает между форвардом и вингерами

Дьекереш, Мадуэке и Родриго могут оказаться в Арсенале

07 июля 2025, 18:35 |
395
0
На всех денег не хватит. Арсенал выбирает между форвардом и вингерами
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Арсенал близок к подписанию форварда Спортинга Виктора Дьекереша, однако между клубами соглашения пока нет. Одновременно с этим клуб интересуется еще двумя игроками.

Лондонцы ведут переговоры по вингеру Челси Нони Мадуэке и форварду Реала Родриго.

Трансфер Дьекереша обойдется ориентировочно в 90-100 миллионов, не менее 90 миллионов евро необходимо отдать за Родриго, а Мадуэке оценивается в 40-50 миллионов.

Сообщается, что на всех трех футболистов у Арсенала денег нет, но приоритетом остается центрфорвард Дьекереш.

В случае подписания этого игрока Родриго, скорее всего, в команде не будет, а Арсенал остановится на более дешевом варианте с Мадуэке.

Нынешним летом клуб подписал вратаря Кепу за 5 миллионов и хавбека Мартина Субименди за 70 миллионов.

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Арсенал Лондон Нони Мадуэке Родриго Гоес Виктор Дьекереш трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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