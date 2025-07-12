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  4. Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Туран сказал настраиваться на следующую игру»
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 16:16 |
145
0

Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Туран сказал настраиваться на следующую игру»

Полузащитник пообщался с клубной пресс-службой

12 июля 2025, 16:16 |
145
0
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Туран сказал настраиваться на следующую игру»
ФК Шахтер Донецк. Олег Очеретько

Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько поделился эмоциями после разгромной победы «горняков» в матче против словенского клуба «Бринье Гросупле» (5:0).

– Олег, в еврокубковом матче с «Ильвесом» ты играл с 58-й минуты, а на следующий день принял участие в товарищеском поединке с «Бринье». Чувствуешь ли сейчас усталость?

– Да, есть небольшая усталость, потому что накануне отдал все силы, чтобы мы победили «Ильвес», поэтому в спарринге было тяжело. Нравственно было нормально, но физически очень тяжело бегать.

– Что касается матча с «Ильвесом»: доволен тем, как именно вошел в игру?

– Думаю, да. Мы демонстрировали атакующий футбол, начали больше играть за спину и проводить быстрые атаки.

– Как вам объяснили решение по товарищескому матчу на следующий день?

– Сказали, что будет спарринг. Написали в группу, кто будет отдыхать, а кто будет играть. И мы готовились к поединку.

– В первом тайме у вас с Егором Назариной произошло некоторое изменение: сначала он действовал на позиции «шестерки», а ты – «восьмерки», а потом вы поменялись местами. Почему?

– Да, Мистер сказал, что в ходе игры скажет, чтобы мы поменялись позициями и действовали на этих позициях.

– Лично ты где комфортнее себя чувствуешь?

– Не знаю даже, где… Наверное, «десятка», «восьмерка» – где-то там.

– Каков твой общий анализ встречи с «Бринье»?

– Хорошо сыграли, а еще и забили много голов, так что все довольны. И, полагаю, ребята тоже довольны.

– После матча главный тренер Арда Туран очень тепло о чем-то с тобой разговаривал. Что он сказал?

– Сказал: «Настраивайтесь на следующую игру».

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Олег Очеретько Шахтер Донецк Бринье Гросупле учебно-тренировочные сборы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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