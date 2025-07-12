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Германия
12 июля 2025, 06:55 |
9
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Копенгаген – Гамбург. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 12 июля и начнется в 17:00 по Киеву

12 июля 2025, 06:55 |
9
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Копенгаген – Гамбург. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

12 июля на Паркен пройдет товарищеский матч, в котором Копенгаген встретится с Гамбургом. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Копенгаген

Команда имеет не такую уж и длительную историю - ее основали только в 1992-м году. Но сразу, буквально с первой же попытки взяв чемпионский титул, она показала, что настроена максимально серьезно. И прибавила уже еще полтора десятка побед в местной Суперлиге. В 2023/2024, похоже, слишком много сил отобрала Лига чемпионов, где, только во второй раз в своей истории, удалось достичь плей-офф.

Сезон 2024/2025 тоже был достаточно непростым для столичного проекта. Но все же он сумел в группе лидеров показать лучший результат, не только отыграв отставание от Мидтьюлланда, но и опередив его на очко - 63 против 62. И в итоге подопечные Нееструпа обновили национальный рекорд, став чемпионом своей страны уже в 16-й раз - и, безусловно, готовятся к тому, чтобы продолжить в том же духе.

Гамбург

Клуб был настоящей легендой немецкого футбола. Были куда более успешные, во главе с Баварией. Но при этом даже гранд из Мюнхена вылетал из Бундеслиги 1. А у Гамбурга, пусть иногда и с трудом, но удавалось сохранять прописку. Но в 2018-м году все же история была переписана - вылетели во второй дивизион.

И оттуда никак не получалось вернуться. Более того, только раз хотя бы в стыковых поединках принимали участие, потерпев неудачу. В остальных сезонах заканчивали четвертыми. Прорывом стал прошлый чемпионат. Снова казалось, что клуб, по своей привычке, завалит концовку. Но на этот раз, набрав 59 очков, и минимально опередив Эльферсберг, все же закончили на повышающей второй позиции.

Статистика личных встреч

В 2005-м году клубы пересекались в Кубке УЕФА. И немцы все же выиграли - 1:0 на выезде после 1:1 дома. В 2013-м, в товарищеском поединке, они победили 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест на немцах. Но у датчан скоро стартует сезон, они должны быть в форме - ставим на их победу в этой встрече (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Копенгаген
12.07.2025 -
17:00
Гамбург
Победа Копенгагена 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Копенгаген Гамбург товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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