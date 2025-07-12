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Чемпионат Бразилии
Фламенго
12.07.2025 22:30 - : -
Сан-Паулу
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Бразилия
12 июля 2025, 06:59 |
15
0

Фламенго – Сан-Паулу. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии

Поединок состоится 12 июля и начнется в 22:30 по Киеву

12 июля 2025, 06:59 |
15
0
Фламенго – Сан-Паулу. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

12 июля на Маракана пройдет матч 13-го тура Серии А Бразилии, в котором Фламенго встретится с Сан-Паулу. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Фламенго

Команда - одна из самых успешных и популярных что в родном Рио-де-Жанейро, что в целом в Бразилии. В последние годы она берет стабильно серьезные трофеи. Не стал исключением и прошлый сезон, когда уже с Филипе Луисом во главе выиграли кубок страны при третьем месте в Серии А.

Сейчас клуб смотрится вполне неплохо. Он выиграл в очередной раз чемпионат штата и, пусть и не без нервотрепки (сразу трое набрали 11 очков), вышли в плей-офф Копы Либертадорес. Не провалились бразильцы и на клубном чемпионате мира - с 7 очками выиграли группу, где побеждали Челси, но в плей-офф уступили 2:4 Баварии. Теперь нужно переключиться на Серию А, где даже за время паузы получилось сохранить лидирующую позицию - после 11 матчей взято 24 очка. Крузейро все же догнал, но успел сыграть на одну встречу больше.

Сан-Паулу

Клуб тоже имеет немало успехов. Правда, шестой свой чемпионский титул на родине был взят еще в 2008-м году, а третья победа в Копе Либертадорес - тремя сезонами ранее. Для сравнения, в прошлом розыгрыше Серии А набрали только 59 очков, заняв шестое место в итоговой таблице.

Но даже этого хватило, чтобы снова отправиться в Копу Либертадорес. Там получилось показать солидный футбол с 14 очками и уверенным первым местом в своем квартете. При этом на внутренней арене команда показывает довольно скромные результаты.

Только в кубке получается продолжать борьбу, при этом в полуфинале Паулисты проиграли Палмейрас, а в Серии А взято только 2 победы и 12 очков. Хуже того, в 5 крайних турах было 4 поражения, в том числе в трех поединках уже кряду. Пока что удается не падать в зону вылета, но результаты не могут не настораживать.

Статистика личных встреч

В последнее время Сан-Паулу смотрелся лучше. Но в прошлом сезоне Фламенго обменялся с ним домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе хозяев. С учетом того, что показали клубы в последнее время, ставим на них с форой -1 гол (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Фламенго
12 июля 2025 -
22:30
Сан-Паулу
Фора Фламенго (-1) 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Фламенго Сан-Паулу чемпионат Бразилии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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