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Лига чемпионов
12 июля 2025, 17:15 | Обновлено 12 июля 2025, 17:16
292
0

Какой матч еврокубков на этой неделе собрал наибольшее количество зрителей?

Интересна сравнительная статистика евротурниров, матчи которых были сыграны среди недели

12 июля 2025, 17:15 | Обновлено 12 июля 2025, 17:16
292
0
Какой матч еврокубков на этой неделе собрал наибольшее количество зрителей?
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончилась первая еврокубковая неделя в сезоне 2024/25.

Матчи не отметились большим присутствием зрителей на трибунах.

Поединок квалификации Лиги Европы между болгарским «Левски» и израильским «Хапоэлем», который состоялся в Софии, стал рекордным по посещаемости среди матчей всех трех евротурниров.

Топ-10 матчей недели по количеству зрителей:

  1. 15 467: ЛЕ, Левски (Болгария) – Хапоэль (Израиль)
  2. 13 080: ЛЧ, ФКСБ (Румыния) – Интер Эскальдес (Андорра)
  3. 12 847: ЛК, Железничар (Босния и Герцеговина) – Копер (Словения)
  4. 12 239: ЛЕ, Легия (Польша) – Актобе (Казахстан)
  5. 10 125: ЛЕ, Спартак (Словакия) – Геккен (Швеция)
  6. 8 152: ЛК, Борац (Босния и Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра)
  7. 7 449: ЛЧ, Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция)
  8. 7 000: ЛЕ, Сабах (Азербайджан) – Целье (Словения)
  9. 6 223: ЛЕ, Шериф (Молдова) – Приштина (Косово)
  10. 5 672: ЛК, Торпедо (Грузия) – Ордабасы (Казахстан)
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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