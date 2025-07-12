Лига чемпионов12 июля 2025, 17:15 | Обновлено 12 июля 2025, 17:16
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Какой матч еврокубков на этой неделе собрал наибольшее количество зрителей?
Интересна сравнительная статистика евротурниров, матчи которых были сыграны среди недели
12 июля 2025, 17:15 | Обновлено 12 июля 2025, 17:16
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Закончилась первая еврокубковая неделя в сезоне 2024/25.
Матчи не отметились большим присутствием зрителей на трибунах.
Поединок квалификации Лиги Европы между болгарским «Левски» и израильским «Хапоэлем», который состоялся в Софии, стал рекордным по посещаемости среди матчей всех трех евротурниров.
Топ-10 матчей недели по количеству зрителей:
- 15 467: ЛЕ, Левски (Болгария) – Хапоэль (Израиль)
- 13 080: ЛЧ, ФКСБ (Румыния) – Интер Эскальдес (Андорра)
- 12 847: ЛК, Железничар (Босния и Герцеговина) – Копер (Словения)
- 12 239: ЛЕ, Легия (Польша) – Актобе (Казахстан)
- 10 125: ЛЕ, Спартак (Словакия) – Геккен (Швеция)
- 8 152: ЛК, Борац (Босния и Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра)
- 7 449: ЛЧ, Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция)
- 7 000: ЛЕ, Сабах (Азербайджан) – Целье (Словения)
- 6 223: ЛЕ, Шериф (Молдова) – Приштина (Косово)
- 5 672: ЛК, Торпедо (Грузия) – Ордабасы (Казахстан)
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