Какой матч еврокубков на этой неделе собрал наибольшее количество зрителей?

Закончилась первая еврокубковая неделя в сезоне 2024/25.

Матчи не отметились большим присутствием зрителей на трибунах.

Поединок квалификации Лиги Европы между болгарским «Левски» и израильским «Хапоэлем», который состоялся в Софии, стал рекордным по посещаемости среди матчей всех трех евротурниров.

Топ-10 матчей недели по количеству зрителей: