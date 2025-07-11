В четверг, 10 июля в Софии (Болгария) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. Левски принимал клуб Хапоэль Беэр-Шева.

На 70-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Майкон. А в компенсированное время красную карточку за два предупреждения получил уже игрок израильского клуба.

Игра закончилась вничью 0:0. Цели не достиг ни один из пяти ударов болгарского клуба. Гости же ни разу не пробили в створ ворот.

Ответная встреча состоится 17 июля. Команды сыграют на нейтральном поле.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Болгария

Левски (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 0:0

Видеообзор матча