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Лига Европы
Левски
10.07.2025 20:30 – FT 0 : 0
Хапоэль Беэр-Шева
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Лига Европы
11 июля 2025, 17:19 | Обновлено 11 июля 2025, 17:20
11
0

Левски (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 0:0. Видеообзор матча

Команды заработали по красной карточке

11 июля 2025, 17:19 | Обновлено 11 июля 2025, 17:20
11
0
Левски (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 0:0. Видеообзор матча
ФК Левски

В четверг, 10 июля в Софии (Болгария) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. Левски принимал клуб Хапоэль Беэр-Шева.

На 70-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Майкон. А в компенсированное время красную карточку за два предупреждения получил уже игрок израильского клуба.

Игра закончилась вничью 0:0. Цели не достиг ни один из пяти ударов болгарского клуба. Гости же ни разу не пробили в створ ворот.

Ответная встреча состоится 17 июля. Команды сыграют на нейтральном поле.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Болгария

Левски (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 0:0

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
Элиел Перетз (Хапоэль Беэр-Шева) получает красную карточку.
70’
Maicon (Левски) получает красную карточку.
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Лига Европы Левски София Хапоэль Беэр-Шева видео голов и обзор чемпионат Болгарии по футболу чемпионат Израиля по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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