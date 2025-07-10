10 июля на Виваком Арена - Георги Аспарухов пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги Европы, в котором Левски сыграет против Хапоэль Беер-Шева. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Левски

Команда может считаться историческим грандом болгарского футбола. Только чемпионских титулов в активе собрано уже 26. Другой вопрос, что сейчас там есть иная доминирующая сила, в лице Лудогорца - она всех, в том числе и столичный коллектив, оттеснил на вторые роли, оставляя разве что борьбу за кубок - там получилось победить в 2022-м году в 26-й раз.

В целом, ничем прошлый сезон, по крайней мере, в положительном плане, не отличался. Снова не получилось навязать хотя бы какую-то борьбу для Лудогорца. В итоге отставание от чемпиона составило 11 очков - 72 против 83. Но, с другой стороны, вице-чемпионом стали максимально уверенно. Так, у Черно Море, что замкнул топ-3, в итоге оказалось только 59.

Хапоэль Беер-Шева

Клуб собрал за свою историю пять чемпионских титулов, в том числе в 2016-2018 трижды. Но потом были в основном неудачи, откатом на вторые роли. Так больше ни разу амбициозный коллектив не вернулся на вершину израильского футбола.

Так было и в крайнем сезоне. Но там и сами виновны: получили 2 очка штрафа за матч с Бней Сахнин. И именно настолько отстали от Маккаби Тель-Авив, хотя после первого раунда первенства опережали его, пребывая на лидирующей позиции единолично. Тем не менее, Ран Коджок, что приходил в прошлом календарном году, пока что смог сохранить свой пост.

Статистика личных встреч

В августе позапрошлого года стороны пересекались в рамках квалификации, но в Лиге конференций. Тогда болгары сумели пройти дальше: после нулевой ничьей на выезде смогли с минимальным преимуществом, 2:1, выиграть у себя дома, в итоге пройдя в следующий раунд.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех победу болгар, пусть и не особенно уверенную. Ставим на то, что в данном поединке в Софии хозяева арены смогут победить при нулевой форе (коэффициент - 1,69).