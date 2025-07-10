Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левски София – Хапоэль Беэр-Шева. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Левски
10.07.2025 20:30 - : -
Хапоэль Беэр-Шева
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
10 июля 2025, 07:05 |
43
0

Левски София – Хапоэль Беэр-Шева. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 10 июля и начнется в 20:30 по Киеву

10 июля 2025, 07:05 |
43
0
Левски София – Хапоэль Беэр-Шева. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
ФК Левски София

10 июля на Виваком Арена - Георги Аспарухов пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги Европы, в котором Левски сыграет против Хапоэль Беер-Шева. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Левски

Команда может считаться историческим грандом болгарского футбола. Только чемпионских титулов в активе собрано уже 26. Другой вопрос, что сейчас там есть иная доминирующая сила, в лице Лудогорца - она всех, в том числе и столичный коллектив, оттеснил на вторые роли, оставляя разве что борьбу за кубок - там получилось победить в 2022-м году в 26-й раз.

В целом, ничем прошлый сезон, по крайней мере, в положительном плане, не отличался. Снова не получилось навязать хотя бы какую-то борьбу для Лудогорца. В итоге отставание от чемпиона составило 11 очков - 72 против 83. Но, с другой стороны, вице-чемпионом стали максимально уверенно. Так, у Черно Море, что замкнул топ-3, в итоге оказалось только 59.

Хапоэль Беер-Шева

Клуб собрал за свою историю пять чемпионских титулов, в том числе в 2016-2018 трижды. Но потом были в основном неудачи, откатом на вторые роли. Так больше ни разу амбициозный коллектив не вернулся на вершину израильского футбола.

Так было и в крайнем сезоне. Но там и сами виновны: получили 2 очка штрафа за матч с Бней Сахнин. И именно настолько отстали от Маккаби Тель-Авив, хотя после первого раунда первенства опережали его, пребывая на лидирующей позиции единолично. Тем не менее, Ран Коджок, что приходил в прошлом календарном году, пока что смог сохранить свой пост.

Статистика личных встреч

В августе позапрошлого года стороны пересекались в рамках квалификации, но в Лиге конференций. Тогда болгары сумели пройти дальше: после нулевой ничьей на выезде смогли с минимальным преимуществом, 2:1, выиграть у себя дома, в итоге пройдя в следующий раунд.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех победу болгар, пусть и не особенно уверенную. Ставим на то, что в данном поединке в Софии хозяева арены смогут победить при нулевой форе (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Левски
10 июля 2025 -
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Фора Левски (0) 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Капитан Шахтера удивил заявлением перед первой официальной игрой Турана
Легия – Актобе. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шериф – Приштина. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Левски София Хапоэль Беэр-Шева прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо назвал виновных в позорном фиаско Реала в ПСЖ
Футбол | 10 июля 2025, 07:34 1
Хаби Алонсо назвал виновных в позорном фиаско Реала в ПСЖ
Хаби Алонсо назвал виновных в позорном фиаско Реала в ПСЖ

Тренер указал на ошибки центральных защитников

Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Футбол | 10 июля 2025, 01:50 3
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ

Тибо Куртуа считает, что игру сломали быстрые голы соперника

Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Футбол | 09.07.2025, 23:59
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Футбол | 09.07.2025, 08:20
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Бокс | 09.07.2025, 08:56
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
09.07.2025, 06:00 6
Футбол
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
08.07.2025, 21:50 1
Теннис
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
09.07.2025, 18:59 39
Теннис
Барселона заплатит 80 млн евро, чтобы вернуть своего бывшего футболиста
Барселона заплатит 80 млн евро, чтобы вернуть своего бывшего футболиста
09.07.2025, 10:24
Футбол
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
08.07.2025, 17:00 29
Футбол
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
08.07.2025, 16:45 1
Биатлон
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
08.07.2025, 17:22
Волейбол
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
08.07.2025, 13:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем