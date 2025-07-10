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Лига Европы
Левски
10.07.2025 20:30 – FT 0 : 0
Хапоэль Беэр-Шева
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Лига Европы
10 июля 2025, 22:23 | Обновлено 10 июля 2025, 22:36
682
0

Хет-трик капитана. Шериф отгрузил сопернику 4 мяча в Лиге Европы

Три гола в ворота Приштины забил Сириль Байала, игрок из Буркина-Фасо

10 июля 2025, 22:23 | Обновлено 10 июля 2025, 22:36
682
0
Хет-трик капитана. Шериф отгрузил сопернику 4 мяча в Лиге Европы
ФК Шериф. Сириль Байала

Вечером 10 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Шериф из Молдовы на домашней арене разгромил Приштину из Косово (4:0).

Хет-трик оформил Сириль Байала, представитель Буркина-Фасо, капитан команды из Тирасполя.

В нулевую ничью завершились поединки: Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния), Левски (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль).

Ответные матчи Q1 Лиги Европы пройдут на следующей неделе, 17 июля.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 10 июля

Шериф (Молдова) – Приштина (Косово) – 4:0

Голи: Байала, 11, 19, 74, Одеде, 79

Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0

Левски (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 0:0

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Лига Европы Шериф Тирасполь Приштина ЧФР Клуж Пакш Левски София Хапоэль Беэр-Шева хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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