Хет-трик капитана. Шериф отгрузил сопернику 4 мяча в Лиге Европы
Три гола в ворота Приштины забил Сириль Байала, игрок из Буркина-Фасо
Вечером 10 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.
Шериф из Молдовы на домашней арене разгромил Приштину из Косово (4:0).
Хет-трик оформил Сириль Байала, представитель Буркина-Фасо, капитан команды из Тирасполя.
В нулевую ничью завершились поединки: Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния), Левски (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль).
Ответные матчи Q1 Лиги Европы пройдут на следующей неделе, 17 июля.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 10 июля
Шериф (Молдова) – Приштина (Косово) – 4:0
Голи: Байала, 11, 19, 74, Одеде, 79
Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0
Левски (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 0:0
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