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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 09:22 | Обновлено 12 июля 2025, 09:46
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«Мы разорвали контракт». Бывший капитан Ворсклы – о переходе в Зарю

Защитник Игорь Пердута на правах свободного агента подписал с луганчанами годичный контракт

12 июля 2025, 09:22 | Обновлено 12 июля 2025, 09:46
850
0
«Мы разорвали контракт». Бывший капитан Ворсклы – о переходе в Зарю
ФК Заря. Игорь Пердута

В новом сезоне «Заря» может сильно измениться. Напомним, что команду возглавил Виктор Скрипник, а по ходу подготовки луганчане подписали уже четверых исполнителей, последним из которых стал опытный экс-защитник и капитан «Ворсклы» Игорь Пердута.

О своих первых впечатлениях от нового коллектива и причинах ухода из Полтавы игрок рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Игорь, ты перешел в «Зарю». Почему именно луганская команда?
– Хотя бы потому, что этот клуб всегда ставит перед собой высокие цели. Значит, в «Заре» сильные футболисты и финансовая надежность. Я уже успел увидеть, что и коллектив здесь классный. Также мне хорошо знаком главный тренер, под руководством которого я долгое время выступал в «Ворскле».

– Тебя позвал Виктор Скрипник?
– Можно и так сказать. Мы общались с наставником, и он сказал, что не против видеть меня в своей команде. А потом уже все было на уровне руководителей клубов. Все решилось благополучно и вот я в «Заре».

– Ты пришел как свободный агент?
– Да?

– Разве у тебя с «Ворсклой» закончился контракт?
– Мы разорвали соглашение по обоюдной договоренности.

– В «Заре» ты знаешь некоторых футболистов?
– В прошлом сезоне в «Ворскле» мы выступали вместе с Навином Малышом, а ранее с Владиславом Вакулой. А других ребят знаю, поскольку не раз мы пересекались на футбольном поле во время матчей чемпионата.

– Почему уехал из Полтавы? Я слышал разговоры о том, чтобы лидеры должны остаться, чтобы за один сезон вернуть команду в УПЛ. Но ушел Евгений Павлюк, Александр Скляр и теперь Игорь Пердута.
– Мы с руководством клуба нашли точки соприкосновения. И если поступит предложение, то никто не будет ставить палки в колеса.

– Тяжело было расставаться с командой, которой отдал столько лет?
– Да, в Полтаве я провел 15 лет своей жизни. Были разные эмоции. Это и бронза чемпионата, два финала Кубка Украины, выступление в еврокубках. Были, конечно, и отчаяние, как, к примеру, прошлый сезон…

– «Ворскла» – на плаву?
– Безусловно. Только я уже не знаю, какие перед командой будут задачи. Хочется верить, что все будет хорошо.

– Есть задолженности по зарплате перед командой?
– Да.

– Сколько тебе остались должны по контракту?
– Мне некорректно сейчас об этом говорить. Руководство клуба прекрасно это знает.

– Сейчас, когда прошло некоторое время, уже можешь сказать, почему «Ворскла» вылетела из высшего дивизиона, в котором провела почти 30 лет?
– Неприятные ощущения. Но точно могу сказать, что финансовые вопросы – это не главная причина наших удручающих результатов.

– Команда, порой, выглядела неплохо.
– Согласен, во многих матчах мы переигрывали соперников, но результата не было. Все было против нас, словно, злой рок. Часто мяч не шел в ворота и все. Голы нам давались очень сложно, но пропускали мы простые мячи. Это вина всех и нас с этим жить. Сезон – провален.

– Чтобы ты сказал бы полтавским болельщикам?
– Естественно, я хотел бы извиниться перед фанами. И все, что они сейчас пишут, мы на это заслуживаем, команда не оправдала надежд. Только есть и другая сторона медали. Обидно, что когда команда выигрывает, то все вместе, а когда все плохо, то многие переходят на другую сторону.

– Напоследок не могу тебя не спросить о возрасте. В 34 ты полон сил и желания не останавливаться?
– Давайте посмотрим на сезон. Мне тоже интересно, как я буду выглядеть (улыбается). У меня глаза горят, но делать какие-то громкие заявления я не буду.

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Игорь Пердута Ворскла Полтава Заря Луганск Виктор Скрипник Владислав Вакула Александр Скляр Евгений Павлюк Украинская Премьер-лига статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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