ВИДЕО. Не футболом единым. Как Туран играет в баскетбол

Донецкий «Шахтер» в своих социальных сетях опубликовал видео, на котором главный тренер команды Арда Туран показывает свои баскетбольные навыки.

Турецкий специалист показал, что хорош не только на футбольном поле и тренерском мостике, а и в бросании мяча в кольцо. Туран попал 4 раза кряду, но на 5-й попытке успешная серия прервалась.

Будучи еще профессиональным футболистом, Туран играл в матче звезд чемпионата Турции по баскетболу в качестве приглашенного гостя в 2017 году. Арда тогда показал довольно неплохую игру, даже успел отличиться трехочковым.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Шахтера» близок к переходу в словацкий клуб «Любоша Михела».