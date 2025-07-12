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  4. ВИДЕО. Не футболом единым. Как Туран играет в баскетбол
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 11:24 |
180
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ВИДЕО. Не футболом единым. Как Туран играет в баскетбол

Арде Турану интересен не только футбол

12 июля 2025, 11:24 |
180
0
ВИДЕО. Не футболом единым. Как Туран играет в баскетбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Донецкий «Шахтер» в своих социальных сетях опубликовал видео, на котором главный тренер команды Арда Туран показывает свои баскетбольные навыки.

Турецкий специалист показал, что хорош не только на футбольном поле и тренерском мостике, а и в бросании мяча в кольцо. Туран попал 4 раза кряду, но на 5-й попытке успешная серия прервалась.

Будучи еще профессиональным футболистом, Туран играл в матче звезд чемпионата Турции по баскетболу в качестве приглашенного гостя в 2017 году. Арда тогда показал довольно неплохую игру, даже успел отличиться трехочковым.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Шахтера» близок к переходу в словацкий клуб «Любоша Михела».

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Арда Туран Шахтер Донецк видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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