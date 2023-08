Удинезе хочет арендовать форварда Ювентуса

Фриульский «Удинезе» заинтересован в аренде форварда туринского «Ювентуса» Кайо Жорже, сообщает Фабрицио Романо.

Фриульский клуб уже сделал запрос и переговоры относительно аренды 21-летнего Кайо Жорже до конца сезона выходят на решающую стадию. Эта аренда также будет зависеть от будущего португальца Бету, которого хочет приобрести английский «Эвертон».

Кайо Жорже перешел в «Ювентус» из «Сантоса» летом 2021 года, однако из-за травм сыграл за итальянский клуб всего 12 матчей.

