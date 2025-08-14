Суперкубок УЕФА летит в Париж. Каким по счету стал этот трофей для ПСЖ?
«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Тоттенхэм» со счетом 2:2 (4:3 в серии пенальти).
Для парижан этот трофей стал четвертым на европейской арене – Кубок обладателей кубков 1996, Кубок Интертото 2001, Лига чемпионов 2025, Суперкубок УЕФА 2025.
Среди всех французских команд «ПСЖ» является рекордсменом по количеству европейских титулов (4).
Количество европейских трофеев французских команд
- 4 – ПСЖ
- 2 – Марсель
- 1 – Реймс, Монпелье, Ланс, Осер, Труа, Лион, Бастия, Генгам, Лилль, Страсбург, Бордо
В целом для «ПСЖ» этот трофей стал 55-м в коллекции.
Трофеи ПСЖ (55)
- 13 – Лига 1
- 16 – Кубок Франции
- 9 – Кубок французской лиги
- 13 – Суперкубок Франции
- 1 – Лига чемпионов
- 1 – Кубок обладателей кубков
- 1 – Кубок Интертото
- 1 – Суперкубок УЕФА
Интересным фактом является то, что «ПСЖ» проигрывал в матче со счетом 0:2 на 84-й минуте. Последний раз парижане спасались подобным образом еще в 2005 году (в матче против «Сошо», 2:2).
