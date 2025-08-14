Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 14:05
0

Суперкубок УЕФА летит в Париж. Каким по счету стал этот трофей для ПСЖ?

Среди всех французских команд «ПСЖ» является рекордсменом по количеству побед в еврокубках

Суперкубок УЕФА летит в Париж. Каким по счету стал этот трофей для ПСЖ?
«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Тоттенхэм» со счетом 2:2 (4:3 в серии пенальти).

Для парижан этот трофей стал четвертым на европейской арене – Кубок обладателей кубков 1996, Кубок Интертото 2001, Лига чемпионов 2025, Суперкубок УЕФА 2025.

Среди всех французских команд «ПСЖ» является рекордсменом по количеству европейских титулов (4).

Количество европейских трофеев французских команд

  • 4 – ПСЖ
  • 2 – Марсель
  • 1 – Реймс, Монпелье, Ланс, Осер, Труа, Лион, Бастия, Генгам, Лилль, Страсбург, Бордо

В целом для «ПСЖ» этот трофей стал 55-м в коллекции.

Трофеи ПСЖ (55)

  • 13 – Лига 1
  • 16 – Кубок Франции
  • 9 – Кубок французской лиги
  • 13 – Суперкубок Франции
  • 1 – Лига чемпионов
  • 1 – Кубок обладателей кубков
  • 1 – Кубок Интертото
  • 1 – Суперкубок УЕФА

Интересным фактом является то, что «ПСЖ» проигрывал в матче со счетом 0:2 на 84-й минуте. Последний раз парижане спасались подобным образом еще в 2005 году (в матче против «Сошо», 2:2).

