Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нашли нового вингера. Рома начала переговоры с клубом АПЛ
Италия
14 августа 2025, 11:57 | Обновлено 14 августа 2025, 11:59
412
0

Нашли нового вингера. Рома начала переговоры с клубом АПЛ

Игрок «Астон Виллы» Леон Бейли оказался на радаре «волков»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Бэйли

Римская «Рома» обратилась к «Астон Вилле» по поводу аренды 28-летнего ямайского вингера Леона Бэйли.

По словам известного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб стремится арендовать футболиста с опцией выкупа контракта.

Пока стороны обсуждают переход, «волки» наладили контакт с агентом Бэйли.

Действующее соглашение Леона с английским клубом рассчитано еще на два года – летом 2027 года.

Бэйли защищает цвета «Астон Виллы» с сезона 2021/22. За это время вингер отыграл 144 поединка, в которых забил 22 мяча и отдал 24 ассиста.

Рома Рим Астон Вилла Леон Бэйли чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A аренда игрока Фабрицио Романо Английская Премьер-лига Серия A
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
