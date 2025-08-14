Нашли нового вингера. Рома начала переговоры с клубом АПЛ
Игрок «Астон Виллы» Леон Бейли оказался на радаре «волков»
Римская «Рома» обратилась к «Астон Вилле» по поводу аренды 28-летнего ямайского вингера Леона Бэйли.
По словам известного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб стремится арендовать футболиста с опцией выкупа контракта.
Пока стороны обсуждают переход, «волки» наладили контакт с агентом Бэйли.
Действующее соглашение Леона с английским клубом рассчитано еще на два года – летом 2027 года.
Бэйли защищает цвета «Астон Виллы» с сезона 2021/22. За это время вингер отыграл 144 поединка, в которых забил 22 мяча и отдал 24 ассиста.
🚨🟡🔴 AS Roma have asked Aston Villa for Leon Bailey on loan deal with buy option.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025
Roma are also in direct contact with player’s agents, as The Athletic reported.
Talks ongoing, not the only option on the shortlist. pic.twitter.com/tks03oIgjM
