Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик выбрал клуб, ради которого готов покинуть Рому
Испания
14 августа 2025, 00:27 |
1483
2

Довбик выбрал клуб, ради которого готов покинуть Рому

Артем интересует «Вильярреал»

14 августа 2025, 00:27 |
1483
2
Довбик выбрал клуб, ради которого готов покинуть Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации известного издания El Gol Digital, украинцу интересен переход в «Вильярреал». Артем хочет вернуться в Ла Лигу, где провел свой лучший сезон в карьере, играя за каталонскую «Жирону». «Вильярреалу» интересен Артем, но финансовые требования «Ромы» пока не устраивают испанцев – переговоры продолжаются.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

По теме:
Зинченко определился с планами на будущее. В Арсенале будут разочарованы
30-кратный чемпион своей страны нацелился на топового украинского игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продолжает усиление состава. Клуб подписал защитника
Рома Рим Вильярреал трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Футбол | 13 августа 2025, 01:52 26
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе

Парижане готовятся к матчу с «Тоттенхэмом»

Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 13 августа 2025, 23:33 16
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 14 августа и начнется в 21:00 по Киеву

ФОТО. Полесье провело тренировку перед матчем Лиги конференций
Футбол | 13.08.2025, 23:59
ФОТО. Полесье провело тренировку перед матчем Лиги конференций
ФОТО. Полесье провело тренировку перед матчем Лиги конференций
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Футбол | 13.08.2025, 08:16
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Футбол | 13.08.2025, 09:48
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bond.v.v.
Знов гівно і знову Олійник. 
Ответить
0
volf2020
якщо рома не цінить то треба йти
Ответить
0
Популярные новости
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 25
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 1
Бокс
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 47
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 385
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем