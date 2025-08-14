Довбик выбрал клуб, ради которого готов покинуть Рому

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации известного издания El Gol Digital, украинцу интересен переход в «Вильярреал». Артем хочет вернуться в Ла Лигу, где провел свой лучший сезон в карьере, играя за каталонскую «Жирону». «Вильярреалу» интересен Артем, но финансовые требования «Ромы» пока не устраивают испанцев – переговоры продолжаются.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».