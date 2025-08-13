Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
4

Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса

Бывший тренер киевлян не одобрил игру Руслана Нещерета

Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
УАФ. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался об игре вратаря столичного клуба Руслана Нещерета в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей):

«В эпизоде с пропущенным голом он рано вышел страховать своих партнеров. Нещерет допустил ошибку, которая привела к взятию ворот. Во время второго гола он также не выручил. Был один удар с дальней дистанции, который он отбил. Ногами же Нещерет также неуверенно играл».

В итоге игру голкипера Хацкевич оценил в 4,5 балла из 10 возможных – самая низкая оценка среди игроков стартового состава киевлян.

Александр Хацкевич Руслан Нещерет Динамо Киев Пафос Лига чемпионов
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Istm
Можливо.
Але забити бодай гол кіпріотам мав в першу чергу не Нещерет.
Singularis
Второй гол встречал внутри ворот
MaximusOne
Реально навіть Суркіс молодший кращий воротарь чим Нещерет.
BekXan
Хммм і Ніщерет винен що голів не було?Ок.він відстов би на нуль і що?Голи де, гра де?Як був Хацкевич бовдуром - фізруком так і залишився
