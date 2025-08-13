Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Бывший тренер киевлян не одобрил игру Руслана Нещерета
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался об игре вратаря столичного клуба Руслана Нещерета в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей):
«В эпизоде с пропущенным голом он рано вышел страховать своих партнеров. Нещерет допустил ошибку, которая привела к взятию ворот. Во время второго гола он также не выручил. Был один удар с дальней дистанции, который он отбил. Ногами же Нещерет также неуверенно играл».
В итоге игру голкипера Хацкевич оценил в 4,5 балла из 10 возможных – самая низкая оценка среди игроков стартового состава киевлян.
