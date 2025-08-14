15 августа в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Рухом и Оболонью. Это встреча 3-го тура нового сезона УПЛ.

По итогам двух туров львовская команда с тремя очками идет 7-й, а киевская – шестая с 4 баллами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.