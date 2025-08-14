Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 августа 2025, 11:59 | Обновлено 14 августа 2025, 12:21
25
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Рух – Оболонь

Матч третьего тура чемпионата Украины

14 августа 2025, 11:59 | Обновлено 14 августа 2025, 12:21
25
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Рух – Оболонь
ФК Рух

15 августа в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Рухом и Оболонью. Это встреча 3-го тура нового сезона УПЛ.

По итогам двух туров львовская команда с тремя очками идет 7-й, а киевская – шестая с 4 баллами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
