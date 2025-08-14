Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-голкипер Динамо: «Отставка Шовковского? Я не внутри команды»
Лига чемпионов
Артур Рудько считает, что руководство «бело-синих» примет правильное решение

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Бывший голкипер киевского «Динамо» Артур Рудько заявил, что «бело-синие» нуждаются в трансферах после вылета из Лиги чемпионов от кипрского «Пафоса».

– Пощечина от Пафоса может послужить звоночком Динамо в плане трансферной работы?

– Молодежь должна расти рядом в среде с хорошими исполнителями. Сегодняшнее Динамо почти всей грядкой перешло из молодежного футбола во взрослый и для них ничего не изменилось в контексте того, что им создали условия, которые были у них на всех ступенях.

– Когда-то за невыход в ЛЧ Динамо меняло тренера моментально. Статус живой легенды ставит под опасность будущее Шовковского?

– Тогда и не менее легендарных фигур отправляли в отставку. Я не внутри команды и давать какие-либо советы будет неправильным. Руководство Динамо даст собственную оценку, а там посмотрим, – сказал Рудько.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Саленко посоветовал Игорю Суркису уволить Александра Шовковского после фиаско в Лиге чемпионов.

Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо Артур Рудько
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Khafre
ще один з наших талановитих випускників динамівської академії
