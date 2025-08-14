Экс-голкипер Динамо: «Отставка Шовковского? Я не внутри команды»
Артур Рудько считает, что руководство «бело-синих» примет правильное решение
Бывший голкипер киевского «Динамо» Артур Рудько заявил, что «бело-синие» нуждаются в трансферах после вылета из Лиги чемпионов от кипрского «Пафоса».
– Пощечина от Пафоса может послужить звоночком Динамо в плане трансферной работы?
– Молодежь должна расти рядом в среде с хорошими исполнителями. Сегодняшнее Динамо почти всей грядкой перешло из молодежного футбола во взрослый и для них ничего не изменилось в контексте того, что им создали условия, которые были у них на всех ступенях.
– Когда-то за невыход в ЛЧ Динамо меняло тренера моментально. Статус живой легенды ставит под опасность будущее Шовковского?
– Тогда и не менее легендарных фигур отправляли в отставку. Я не внутри команды и давать какие-либо советы будет неправильным. Руководство Динамо даст собственную оценку, а там посмотрим, – сказал Рудько.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Саленко посоветовал Игорю Суркису уволить Александра Шовковского после фиаско в Лиге чемпионов.
