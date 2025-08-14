Суперкубок УЕФА стал четвертым европейским трофеем ПСЖ. У кого больше?
Вспомним самые успешные клубы в еврокубках
«ПСЖ» стал очередным обладателем Суперкубка УЕФА. Для парижан этот трофей стал четвертым в еврокубках.
Французский клуб имеет в своей коллекции по одной победе в Лиге чемпионов, Кубке обладателей кубков, Кубке Интертото и Суперкубке УЕФА.
Рекордсменом среди европейских команд является мадридский «Реал», в активе которого 33 трофея.
Наибольшее количество выигранных трофеев в еврокубках
- 33 – Реал
- 20 – Барселона
- 18 – Милан
- 14 – Ливерпуль
- 13 – Бавария
- 11 – Ювентус
- 11 – Аякс
- 10 – Челси
- 9 – Интер
- 8 – Севилья
- 8 – Атлетико
- 8 – Манчестер Юнайтед
- 7 – Валенсия
- 6 – Порту
- 4 – Тоттенхэм Хотспур
- 4 – Андерлехт
- 4 – Парма
- 4 – Фейеноорд
- 4 – Манчестер Сити
- 4 – ПСЖ
