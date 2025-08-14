Суперкубок УЕФА стал четвертым европейским трофеем ПСЖ. У кого больше?

«ПСЖ» стал очередным обладателем Суперкубка УЕФА. Для парижан этот трофей стал четвертым в еврокубках.

Французский клуб имеет в своей коллекции по одной победе в Лиге чемпионов, Кубке обладателей кубков, Кубке Интертото и Суперкубке УЕФА.

Рекордсменом среди европейских команд является мадридский «Реал», в активе которого 33 трофея.

Наибольшее количество выигранных трофеев в еврокубках

33 – Реал 20 – Барселона 18 – Милан 14 – Ливерпуль 13 – Бавария 11 – Ювентус 11 – Аякс 10 – Челси 9 – Интер 8 – Севилья 8 – Атлетико 8 – Манчестер Юнайтед 7 – Валенсия 6 – Порту 4 – Тоттенхэм Хотспур 4 – Андерлехт 4 – Парма 4 – Фейеноорд 4 – Манчестер Сити 4 – ПСЖ