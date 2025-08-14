Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 августа 2025, 14:28
Суперкубок УЕФА стал четвертым европейским трофеем ПСЖ. У кого больше?

Вспомним самые успешные клубы в еврокубках

Суперкубок УЕФА стал четвертым европейским трофеем ПСЖ. У кого больше?
«ПСЖ» стал очередным обладателем Суперкубка УЕФА. Для парижан этот трофей стал четвертым в еврокубках.

Французский клуб имеет в своей коллекции по одной победе в Лиге чемпионов, Кубке обладателей кубков, Кубке Интертото и Суперкубке УЕФА.

Рекордсменом среди европейских команд является мадридский «Реал», в активе которого 33 трофея.

Наибольшее количество выигранных трофеев в еврокубках

  1. 33 – Реал
  2. 20 – Барселона
  3. 18 – Милан
  4. 14 – Ливерпуль
  5. 13 – Бавария
  6. 11 – Ювентус
  7. 11 – Аякс
  8. 10 – Челси
  9. 9 – Интер
  10. 8 – Севилья
  11. 8 – Атлетико
  12. 8 – Манчестер Юнайтед
  13. 7 – Валенсия
  14. 6 – Порту
  15. 4 – Тоттенхэм Хотспур
  16. 4 – Андерлехт
  17. 4 – Парма
  18. 4 – Фейеноорд
  19. 4 – Манчестер Сити
  20. 4 – ПСЖ
