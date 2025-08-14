Неймар возглавляет список самых дорогих трансферов в Саудовскую Аравию

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
14 августа 2025, 14:20 |
Кто еще входит в топ-10 рейтинга?

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Сауди Про Лига опубликовала 10 рекордных трансферов в чемпионат Саудовской Аравии.

Рекорд на данный момент принадлежит «Аль-Хилялю», который заплатил за Неймара 90 млн евро.

Среди топ-10 самых дорогих трансферов сразу 5 принадлежат «Аль-Хилялю».

Топ-10 самых дорогих трансферов футболистов в клубы Саудовской Аравии

  1. 90 млн евро – Неймар (Аль-Хиляль)
  2. 77 млн евро – Джон Дуран (Аль-Наср)
  3. 68 млн евро – Матео Ретеги (Аль-Кадисия)
  4. 60 млн евро – Мусса Диаби (Аль-Иттихад)
  5. 60 млн евро – Малком (Аль-Хиляль)
  6. 60 млн евро – Отавиу (Аль-Наср)
  7. 55 млн евро – Рубен Невеш (Аль-Хиляль)
  8. 53 млн евро – Дарвин Нуньес (Аль-Хиляль)
  9. 53 млн евро – Александар Митрович (Аль-Хиляль)
  10. 50 млн евро – Галено (Аль-Ахли)
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Неймар трансферы финансы Аль-Хиляль
