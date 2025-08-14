Саудовская Аравия14 августа 2025, 14:20 |
Неймар возглавляет список самых дорогих трансферов в Саудовскую Аравию
Кто еще входит в топ-10 рейтинга?
14 августа 2025, 14:20 |
Сауди Про Лига опубликовала 10 рекордных трансферов в чемпионат Саудовской Аравии.
Рекорд на данный момент принадлежит «Аль-Хилялю», который заплатил за Неймара 90 млн евро.
Среди топ-10 самых дорогих трансферов сразу 5 принадлежат «Аль-Хилялю».
Топ-10 самых дорогих трансферов футболистов в клубы Саудовской Аравии
- 90 млн евро – Неймар (Аль-Хиляль)
- 77 млн евро – Джон Дуран (Аль-Наср)
- 68 млн евро – Матео Ретеги (Аль-Кадисия)
- 60 млн евро – Мусса Диаби (Аль-Иттихад)
- 60 млн евро – Малком (Аль-Хиляль)
- 60 млн евро – Отавиу (Аль-Наср)
- 55 млн евро – Рубен Невеш (Аль-Хиляль)
- 53 млн евро – Дарвин Нуньес (Аль-Хиляль)
- 53 млн евро – Александар Митрович (Аль-Хиляль)
- 50 млн евро – Галено (Аль-Ахли)
💸 𝗟𝗘𝗦 𝟭𝟬 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗚𝗥𝗢𝗦 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗙𝗘𝗥𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗣𝗟— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 13, 2025
Vous pensez qu’un nouveau joueur fera son entrée dans le classement cette saison ? 🤔 pic.twitter.com/uN1LgGQT0M
