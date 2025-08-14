Сенсационный француз. Известны семь из восьми четвертьфиналистов Цинциннати
Атман продолжает – Теренс выбил четвертого сеяного Тейлора Фритца
В ночь на 14 августа состоялись матчи четвертого раунда хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати и были определены три из четырех пар 1/4 финала.
Первая ракетка мира Янник Синнер выбил Адриана Маннарино и далее поборется с Феликсом Оже-Альяссимом – канадец выбила Бенжамена Бонзи.
Второй сеяный Карлос Алькарас уверенно разобрался с Лука Нарди. Следующим соперником испанца будет Андрей Рублев – «нейтрал» обыграл Франсиско Комесанью.
Сенсационное выступление продолжает Теренс Атман, который стартовал еще из квалификации. После побед над Нисиокой, Коболли и Фонсекой француз в четвертом круге шокировал Тейлора Фритца.
В четвертьфинале Теренс встретится с Хольгером Руне – датчанин прошел Фрэнсиса Тиафо, который снялся во втором сете из-за травмы спины.
Третий сеяный Александр Зверева взял реванш у Карена Хачанова за поражение в полуфинале Мастерса в Монреале – россиянина снялся после трех геймов второго.
Оппонент Александра в четвертьфинале пока что не определен: им будет либо Бен Шелтон, либо Иржи Легечка.
ATP 1000 Цинциннати. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Адриан Маннарино [Q] – 6:4, 7:6 (7:4)
Феликс Оже-Альяссим [23] – Бенжамен Бонзи – 6:4, 6:3
Тейлор Фритц [4] – Теренс Атман [Q] – 6:3, 5:7, 3:6
Фрэнсис Тиафо [10] – Хольгер Руне [7] – 4:6, 1:3, RET., Тиафо
Нижняя часть сетки
Бен Шелтон [5] – Иржи Легечка [22]
Карен Хачанов [14] – Александр Зверев [3] – 5:7, 0:3, RET., Хачанов
Франсиско Комесанья – Андрей Рублев [9] – 2:6, 3:6
Лука Нарди [Q] – Карлос Алькарас [2] – 1:6, 4:6
ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Феликс Оже-Альяссим [23]
Теренс Атман [Q] – Хольгер Руне [7]
Нижняя часть сетки
Бен Шелтон [5] / Иржи Легечка [22] – Александр Зверев [3]
Андрей Рублев [9] – Карлос Алькарас [2]
