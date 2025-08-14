Сенсационный француз. Известны семь из восьми четвертьфиналистов Цинциннати

В ночь на 14 августа состоялись матчи четвертого раунда хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати и были определены три из четырех пар 1/4 финала.

Первая ракетка мира Янник Синнер выбил Адриана Маннарино и далее поборется с Феликсом Оже-Альяссимом – канадец выбила Бенжамена Бонзи.

Второй сеяный Карлос Алькарас уверенно разобрался с Лука Нарди. Следующим соперником испанца будет Андрей Рублев – «нейтрал» обыграл Франсиско Комесанью.

Сенсационное выступление продолжает Теренс Атман, который стартовал еще из квалификации. После побед над Нисиокой, Коболли и Фонсекой француз в четвертом круге шокировал Тейлора Фритца.

В четвертьфинале Теренс встретится с Хольгером Руне – датчанин прошел Фрэнсиса Тиафо, который снялся во втором сете из-за травмы спины.

Третий сеяный Александр Зверева взял реванш у Карена Хачанова за поражение в полуфинале Мастерса в Монреале – россиянина снялся после трех геймов второго.

Оппонент Александра в четвертьфинале пока что не определен: им будет либо Бен Шелтон, либо Иржи Легечка.

ATP 1000 Цинциннати. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Адриан Маннарино [Q] – 6:4, 7:6 (7:4)

Феликс Оже-Альяссим [23] – Бенжамен Бонзи – 6:4, 6:3

Тейлор Фритц [4] – Теренс Атман [Q] – 6:3, 5:7, 3:6

Фрэнсис Тиафо [10] – Хольгер Руне [7] – 4:6, 1:3, RET., Тиафо

Нижняя часть сетки

Бен Шелтон [5] – Иржи Легечка [22]

Карен Хачанов [14] – Александр Зверев [3] – 5:7, 0:3, RET., Хачанов

Франсиско Комесанья – Андрей Рублев [9] – 2:6, 3:6

Лука Нарди [Q] – Карлос Алькарас [2] – 1:6, 4:6

ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Феликс Оже-Альяссим [23]

Теренс Атман [Q] – Хольгер Руне [7]

Нижняя часть сетки

Бен Шелтон [5] / Иржи Легечка [22] – Александр Зверев [3]

Андрей Рублев [9] – Карлос Алькарас [2]