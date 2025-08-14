Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сенсационный француз. Известны семь из восьми четвертьфиналистов Цинциннати
ATP
14 августа 2025, 14:03 | Обновлено 14 августа 2025, 14:21
185
1

Сенсационный француз. Известны семь из восьми четвертьфиналистов Цинциннати

Атман продолжает – Теренс выбил четвертого сеяного Тейлора Фритца

14 августа 2025, 14:03 | Обновлено 14 августа 2025, 14:21
185
1
Сенсационный француз. Известны семь из восьми четвертьфиналистов Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь на 14 августа состоялись матчи четвертого раунда хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати и были определены три из четырех пар 1/4 финала.

Первая ракетка мира Янник Синнер выбил Адриана Маннарино и далее поборется с Феликсом Оже-Альяссимом – канадец выбила Бенжамена Бонзи.

Второй сеяный Карлос Алькарас уверенно разобрался с Лука Нарди. Следующим соперником испанца будет Андрей Рублев – «нейтрал» обыграл Франсиско Комесанью.

Сенсационное выступление продолжает Теренс Атман, который стартовал еще из квалификации. После побед над Нисиокой, Коболли и Фонсекой француз в четвертом круге шокировал Тейлора Фритца.

В четвертьфинале Теренс встретится с Хольгером Руне – датчанин прошел Фрэнсиса Тиафо, который снялся во втором сете из-за травмы спины.

Третий сеяный Александр Зверева взял реванш у Карена Хачанова за поражение в полуфинале Мастерса в Монреале – россиянина снялся после трех геймов второго.

Оппонент Александра в четвертьфинале пока что не определен: им будет либо Бен Шелтон, либо Иржи Легечка.

ATP 1000 Цинциннати. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Адриан Маннарино [Q] – 6:4, 7:6 (7:4)
Феликс Оже-Альяссим [23] – Бенжамен Бонзи – 6:4, 6:3

Тейлор Фритц [4] – Теренс Атман [Q] – 6:3, 5:7, 3:6
Фрэнсис Тиафо [10] – Хольгер Руне [7] – 4:6, 1:3, RET., Тиафо

Нижняя часть сетки

Бен Шелтон [5] – Иржи Легечка [22]
Карен Хачанов [14] – Александр Зверев [3] – 5:7, 0:3, RET., Хачанов

Франсиско Комесанья – Андрей Рублев [9] – 2:6, 3:6
Лука Нарди [Q] – Карлос Алькарас [2] – 1:6, 4:6

ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Феликс Оже-Альяссим [23]
Теренс Атман [Q] – Хольгер Руне [7]

Нижняя часть сетки

Бен Шелтон [5] / Иржи Легечка [22] – Александр Зверев [3]
Андрей Рублев [9] – Карлос Алькарас [2]

По теме:
ВИДЕО. Как Синнер и Алькарас вышли в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати
Два матча перенесены. Известны 14 из 16 участников 1/8 финала в Цинциннати
Аргентинец получил тепловой удар в Цинциннати, отыграл 3 матчбола и победил
Бенжамен Бонзи Янник Синнер Адриан Маннарино Феликс Оже-Альяссим Тейлор Фритц Теренс Атман Фрэнсис Тиафо Хольгер Руне Бен Шелтон Иржи Легечка Карен Хачанов Александр Зверев Франсиско Комесанья Андрей Рублев Лука Нарди Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киченок с напарницей вышла в 1/4 финала Цинциннати, одолев дуэт с Пегулой
Теннис | 14 августа 2025, 02:28 0
Киченок с напарницей вышла в 1/4 финала Цинциннати, одолев дуэт с Пегулой
Киченок с напарницей вышла в 1/4 финала Цинциннати, одолев дуэт с Пегулой

Людмила и Эллен Перес в двух сетах переиграли Джессику и Хейли Баптист

Фулхэм предложил 45 млн евро за Кевина, Шахтер хочет больше
Футбол | 14 августа 2025, 07:57 14
Фулхэм предложил 45 млн евро за Кевина, Шахтер хочет больше
Фулхэм предложил 45 млн евро за Кевина, Шахтер хочет больше

Английский и украинский клубы продолжают торговаться относительно вингера

Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Футбол | 13.08.2025, 18:48
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Футбол | 13.08.2025, 22:19
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Бокс | 14.08.2025, 08:11
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Автори сторінки просто кропом обливаються от Алькараса . Всі новини йз його фоткою Алькародрочери
Ответить
0
Популярные новости
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 6
Футбол
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 5
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 47
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 126
Футбол
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
12.08.2025, 23:22 3
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем