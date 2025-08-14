Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Синнер и Алькарас вышли в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати
ATP
14 августа 2025, 13:48
ВИДЕО. Как Синнер и Алькарас вышли в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати

Главные фавориты турнира продолжают борьбу за трофей в США

ВИДЕО. Как Синнер и Алькарас вышли в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В ночь на 14 августа состоялись матчи 1/8 финала на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати, США.

Главные фавориты турнира Янник Синнер и Карлос Алькарас, которые являются первым и вторым сеяными соответственно, выиграли свои поединки четвертого раунда.

Синнер в двух сетах переиграл француза Адриан Маннарино, а Алькарас в двух партиях справился с итальянцем Лука Нарди.

Следующим соперником Янника будет канадец Феликс Оже-Альяссим. Алькарас далее поборется против «нейтрала» Андрея Рублева.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

  • Янник Синнер (Италия) [1] – Адриан Маннарино (Франция) [Q] – 6:4, 7:6 (7:4)
  • Лука Нарди (Италия) [Q] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 4:6

Видеообзор матча Синнер – Маннарино

Видеообзор матча Нарди – Алькарас

По теме:
Сенсационный француз. Известны семь из восьми четвертьфиналистов Цинциннати
Два матча перенесены. Известны 14 из 16 участников 1/8 финала в Цинциннати
Аргентинец получил тепловой удар в Цинциннати, отыграл 3 матчбола и победил
ATP Цинциннати Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Адриан Маннарино Лука Нарди теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
