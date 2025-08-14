ВИДЕО. Как Синнер и Алькарас вышли в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати

В ночь на 14 августа состоялись матчи 1/8 финала на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати, США.

Главные фавориты турнира Янник Синнер и Карлос Алькарас, которые являются первым и вторым сеяными соответственно, выиграли свои поединки четвертого раунда.

Синнер в двух сетах переиграл француза Адриан Маннарино, а Алькарас в двух партиях справился с итальянцем Лука Нарди.

Следующим соперником Янника будет канадец Феликс Оже-Альяссим. Алькарас далее поборется против «нейтрала» Андрея Рублева.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Адриан Маннарино (Франция) [Q] – 6:4, 7:6 (7:4)

Лука Нарди (Италия) [Q] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 4:6

Видеообзор матча Синнер – Маннарино

Видеообзор матча Нарди – Алькарас