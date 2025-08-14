Арсенал оценивает предложение известного клуба по Зинченко. Названа сумма
Украинца хочет подписать Фенербахче
Турецкий «Фенербахче» сделал предложение лондонскому «Арсеналу» по украинскому защитнику Александру Зинченко, сообщает Sabah.
По информации источника, стамбульский клуб предложил «канонирам» 3 млн евро за годовую аренду 28-летнего игрока. Также в сделку турки готовы включить опцию о выкупе контракта украинца за 10 млн евро.
«Арсенал» пока оценивает предложение от стамбульского клуба и своего ответа ему пока не дал. Отмечается, что ранее «канониры» оценили Александра в 20 млн евро.
Сообщалось, что Жозе Моуриньо уже убедил Зинченко перейти в «Фенербахче».
