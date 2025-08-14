Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал оценивает предложение известного клуба по Зинченко. Названа сумма
Англия
Арсенал оценивает предложение известного клуба по Зинченко. Названа сумма

Украинца хочет подписать Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Турецкий «Фенербахче» сделал предложение лондонскому «Арсеналу» по украинскому защитнику Александру Зинченко, сообщает Sabah.

По информации источника, стамбульский клуб предложил «канонирам» 3 млн евро за годовую аренду 28-летнего игрока. Также в сделку турки готовы включить опцию о выкупе контракта украинца за 10 млн евро.

«Арсенал» пока оценивает предложение от стамбульского клуба и своего ответа ему пока не дал. Отмечается, что ранее «канониры» оценили Александра в 20 млн евро.

Сообщалось, что Жозе Моуриньо уже убедил Зинченко перейти в «Фенербахче».

kadaad .
Все по плану, год у турков, а потом на родину.
