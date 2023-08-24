Эвертон сделал предложение по форварду Удинезе
В январе «Эвертон» уже рассматривал трансфер Бету
Английский «Эвертон» сделал предложение «Удинезе» по трансферу форварда Бету, сообщает Фабрицио Романо.
За 25-летнего португальца «Эвертон» готов заплатить 25-25 миллионов евро, однако этого может быть недостаточно, чтобы «Удинезе» согласился. Клаусула по контракту Бету составляет 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне в составе «Удинезе» Бету сыграл два матча, в которых забил один гол.
Everton approached Udinese with initial €25/26m package for Portuguese striker Beto — he was already on Everton list last January 🚨🔵🇵🇹 #EFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023
Sources feel that’s not enough yet to convince Udinese.
Release clause into Beto’s contract: €35m. pic.twitter.com/Ej04GMJJes
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