Эвертон сделал предложение по форварду Удинезе

Английский «Эвертон» сделал предложение «Удинезе» по трансферу форварда Бету, сообщает Фабрицио Романо.

За 25-летнего португальца «Эвертон» готов заплатить 25-25 миллионов евро, однако этого может быть недостаточно, чтобы «Удинезе» согласился. Клаусула по контракту Бету составляет 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в составе «Удинезе» Бету сыграл два матча, в которых забил один гол.

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