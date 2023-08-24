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  4. Эвертон сделал предложение по форварду Удинезе
Англия
24 августа 2023, 19:55 |
202
1

Эвертон сделал предложение по форварду Удинезе

В январе «Эвертон» уже рассматривал трансфер Бету

24 августа 2023, 19:55 |
202
1
Эвертон сделал предложение по форварду Удинезе
Twitter (Фабрицио Романо). Бету

Английский «Эвертон» сделал предложение «Удинезе» по трансферу форварда Бету, сообщает Фабрицио Романо.

За 25-летнего португальца «Эвертон» готов заплатить 25-25 миллионов евро, однако этого может быть недостаточно, чтобы «Удинезе» согласился. Клаусула по контракту Бету составляет 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в составе «Удинезе» Бету сыграл два матча, в которых забил один гол.

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Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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karimj
А де ви два сезони були? кращих віддали, а нікого з більш менш достойних не взяли, а тепер хочете результат?
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