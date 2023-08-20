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Чемпионат Англии
Астон Вилла
20.08.2023 16:00 – FT 4 : 0
Эвертон
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Англия
20 августа 2023, 18:05 | Обновлено 20 августа 2023, 19:10
358
0

Эвертон без Миколенко разгромно проиграл Астон Вилле

Клуб из Ливерпуля пропустил четыре безответных гола

20 августа 2023, 18:05 | Обновлено 20 августа 2023, 19:10
358
0
Эвертон без Миколенко разгромно проиграл Астон Вилле
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч второго тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» принимала «Эвертон».

Хозяева встречи еще в первом тайме оформили комфортное преимущество в два забитых мяча и довели матч до разгрома.

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко провел весь матч на скамейке запасных.

Чемпионат Англии. 2-й тур

«Астон Вилла» – «Эвертон» – 4:0
Голы: Макгинн (18), пенальти Дуглас Луис (24), Бэйли (51), Дуран (75).

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чемпионат Англии по футболу Астон Вилла Астон Вилла - Эвертон Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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