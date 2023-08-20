20.08.2023 16:00 – FT 4 : 0
Англия20 августа 2023, 18:05 | Обновлено 20 августа 2023, 19:10
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Эвертон без Миколенко разгромно проиграл Астон Вилле
Клуб из Ливерпуля пропустил четыре безответных гола
20 августа 2023, 18:05 | Обновлено 20 августа 2023, 19:10
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Состоялся матч второго тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» принимала «Эвертон».
Хозяева встречи еще в первом тайме оформили комфортное преимущество в два забитых мяча и довели матч до разгрома.
Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко провел весь матч на скамейке запасных.
Чемпионат Англии. 2-й тур
«Астон Вилла» – «Эвертон» – 4:0
Голы: Макгинн (18), пенальти Дуглас Луис (24), Бэйли (51), Дуран (75).
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