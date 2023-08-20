Эвертон без Миколенко разгромно проиграл Астон Вилле

Состоялся матч второго тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» принимала «Эвертон».

Хозяева встречи еще в первом тайме оформили комфортное преимущество в два забитых мяча и довели матч до разгрома.

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко провел весь матч на скамейке запасных.

Чемпионат Англии. 2-й тур

«Астон Вилла» – «Эвертон» – 4:0

Голы: Макгинн (18), пенальти Дуглас Луис (24), Бэйли (51), Дуран (75).

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