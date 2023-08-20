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Чемпионат Англии
Астон Вилла
20.08.2023 16:00 – FT 4 : 0
Эвертон
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Англия
20 августа 2023, 23:37 | Обновлено 21 августа 2023, 00:50
146
0

Астон Вилла - Эвертон - 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

20 августа 2023, 23:37 | Обновлено 21 августа 2023, 00:50
146
0
Астон Вилла - Эвертон - 4:0. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч второго тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» принимала «Эвертон» и победила со счетом 4:0.

Астон Вилла – Эвертон 4:0

Голы: 1:0 – 18 Макгинн, 2:0 – 24, пенальти Дуглас Луис, 3:0 – 51 Бэйли, 4:0 – 75 Дуран.

Астон Вилла – Мартинес, Кэш, Пау Торрес, Конса, Динь, Макгинн, Бэйли (Тилеманс, 63), Камара, Дуглас Луис (Коутиньо, 64; Арчер, 85), Диаби (Диего Карлос, 64), Уоткинс (Дуран, 74).

Эвертон – Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Кин, Янг, Гарнер, Гуйе (Доббин, 46), Дукуре (Оньянго, 90), Онана, Кэлверт-Льюин (Данджума, 38), Ивоби (Мопе, 50).

Предупреждения: Дуглас Луис (14), Пикфорд (24), Динь (33), Кин (45), Гуйе (45), Паттерсон (86), Арчер (89).

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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