Астон Вилла - Эвертон - 4:0. Видео голов и обзор матча
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Состоялся матч второго тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» принимала «Эвертон» и победила со счетом 4:0.
Астон Вилла – Эвертон 4:0
Голы: 1:0 – 18 Макгинн, 2:0 – 24, пенальти Дуглас Луис, 3:0 – 51 Бэйли, 4:0 – 75 Дуран.
Астон Вилла – Мартинес, Кэш, Пау Торрес, Конса, Динь, Макгинн, Бэйли (Тилеманс, 63), Камара, Дуглас Луис (Коутиньо, 64; Арчер, 85), Диаби (Диего Карлос, 64), Уоткинс (Дуран, 74).
Эвертон – Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Кин, Янг, Гарнер, Гуйе (Доббин, 46), Дукуре (Оньянго, 90), Онана, Кэлверт-Льюин (Данджума, 38), Ивоби (Мопе, 50).
Предупреждения: Дуглас Луис (14), Пикфорд (24), Динь (33), Кин (45), Гуйе (45), Паттерсон (86), Арчер (89).
События матча
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