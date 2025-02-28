Саудовская Аравия28 февраля 2025, 20:08 |
837
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Бущан не в заявке. Стартовые составы на матч Аль-Шабаб – Дамак
Георгий Бущан в сегодняшнем матче не сыграет
28 февраля 2025, 20:08 |
837
4
В пятницу, 28 февраля, пройдет матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Дамаком».
Встречу примет Международный стадион имени Короля Фахда в Эр-Рияде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры огласили стартовые составы команд. Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан не попал в заявку своей команды.
Стартовые составы на матч «Аль-Шабаб» – «Дамак»:
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А кто это знал и предполагал - молодец!!!👍👍👍