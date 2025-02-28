Бущан не в заявке. Стартовые составы на матч Аль-Шабаб – Дамак

В пятницу, 28 февраля, пройдет матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Дамаком».

Встречу примет Международный стадион имени Короля Фахда в Эр-Рияде.

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Главные тренеры огласили стартовые составы команд. Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан не попал в заявку своей команды.

Стартовые составы на матч «Аль-Шабаб» – «Дамак»: