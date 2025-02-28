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  4. Бущан не в заявке. Стартовые составы на матч Аль-Шабаб – Дамак
Саудовская Аравия
28 февраля 2025, 20:08 |
837
4

Бущан не в заявке. Стартовые составы на матч Аль-Шабаб – Дамак

Георгий Бущан в сегодняшнем матче не сыграет

28 февраля 2025, 20:08 |
837
4
Бущан не в заявке. Стартовые составы на матч Аль-Шабаб – Дамак
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Шабаб

В пятницу, 28 февраля, пройдет матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Дамаком».

Встречу примет Международный стадион имени Короля Фахда в Эр-Рияде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры огласили стартовые составы команд. Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан не попал в заявку своей команды.

Стартовые составы на матч «Аль-Шабаб» – «Дамак»:

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Георгий Бущан Аль-Шабаб Дамак стартовые составы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 4
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Фанькин кот
Вот и карьере Бущана в Аравии конец!
А кто это знал и предполагал - молодец!!!👍👍👍
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-1
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VovanSidorovi4
Какое плохое начало.
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-2
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