Перец подписал контракт с Баварией
Израильтянин стал игроком немцкого клуба
Израильский вратарь Даниэль Перец подписал контракт с немецкой «Баварией», сообщает Фабрицио Романо.
Сейчас 23-летний Перец вместе со своим агентом находится в Мюнхене.
Ранее Даниэль Перец выступал за «Маккаби Тель-Авив», в составе которого в нынешнем сезоне сыграл 7 матчей. Из них в трех он не пропускал голов, а в остальных в его ворота забили дважды.
Daniel Peretz has signed his contract as new FC Bayern player, he’s in Munich together with his agent 🔴✍🏻🇮🇱— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023
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