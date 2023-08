Перец подписал контракт с Баварией

Израильский вратарь Даниэль Перец подписал контракт с немецкой «Баварией», сообщает Фабрицио Романо.

Сейчас 23-летний Перец вместе со своим агентом находится в Мюнхене.

Ранее Даниэль Перец выступал за «Маккаби Тель-Авив», в составе которого в нынешнем сезоне сыграл 7 матчей. Из них в трех он не пропускал голов, а в остальных в его ворота забили дважды.

Daniel Peretz has signed his contract as new FC Bayern player, he’s in Munich together with his agent 🔴✍🏻🇮🇱