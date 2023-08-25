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Германия
25 августа 2023, 19:28 | Обновлено 25 августа 2023, 19:29
256
0

Перец подписал контракт с Баварией

Израильтянин стал игроком немцкого клуба

25 августа 2023, 19:28 | Обновлено 25 августа 2023, 19:29
256
0
Перец подписал контракт с Баварией
DPA. Даниєль Перец

Израильский вратарь Даниэль Перец подписал контракт с немецкой «Баварией», сообщает Фабрицио Романо.

Сейчас 23-летний Перец вместе со своим агентом находится в Мюнхене.

Ранее Даниэль Перец выступал за «Маккаби Тель-Авив», в составе которого в нынешнем сезоне сыграл 7 матчей. Из них в трех он не пропускал голов, а в остальных в его ворота забили дважды.

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Источник Фабрицио Романо
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