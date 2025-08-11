Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Венесуэльский хавбек прибыл в Украину на подписание контракта с Кривбассом
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 00:59 | Обновлено 11 августа 2025, 01:20
Венесуэльский хавбек прибыл в Украину на подписание контракта с Кривбассом

Андрусв Араухо вскоре станет игроком криворожского клуба

Венесуэльский полузащитник Андрусв Араухо прибыл в Украину и вскоре станет игроком «Кривбаса».

Криворожский клуб ранее договорился о трансфере футболиста с венесуэльским клубом «Райо Сулиано».

«Кривбас» продолжает активную селекцию в Южной Америке. 22-летний опорник станет пятым представителем Венесуэлы в составе криворожской команды.

Ранее к «Кривбасу» присоединились его соотечественники Глейкер Мендоса, Майкен Гонсалес, Карлос Парако и Карлос Рохас.

В текущем сезоне Араухо провел за «Райо Сулиано» 12 матчей Апертуры, 4 игры Клаусуры (1 ассист) и 2 поединка Кубка Венесуэлы.

трансферы Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ чемпионат Венесуэлы по футболу
Николай Степанов Источник: Instagram
Комментарии 1
Falko
Збірна Венесуели змінює дислокацію на Кривий Ріг. Хоч під бомбами, але подалі від МаДури.
Ответить
0
