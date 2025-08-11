Венесуэльский хавбек прибыл в Украину на подписание контракта с Кривбассом
Андрусв Араухо вскоре станет игроком криворожского клуба
Венесуэльский полузащитник Андрусв Араухо прибыл в Украину и вскоре станет игроком «Кривбаса».
Криворожский клуб ранее договорился о трансфере футболиста с венесуэльским клубом «Райо Сулиано».
«Кривбас» продолжает активную селекцию в Южной Америке. 22-летний опорник станет пятым представителем Венесуэлы в составе криворожской команды.
Ранее к «Кривбасу» присоединились его соотечественники Глейкер Мендоса, Майкен Гонсалес, Карлос Парако и Карлос Рохас.
В текущем сезоне Араухо провел за «Райо Сулиано» 12 матчей Апертуры, 4 игры Клаусуры (1 ассист) и 2 поединка Кубка Венесуэлы.
