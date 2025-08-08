Кривбасс договорился о трансфере опорного хавбека из Венесуэлы
22-летний Андрусв Араухо перейдет из венесуэльского клуба «Райо Сулиано»
Венесуэльский полузащитник Андрусв Араухо в ближайшее время станет игроком «Кривбаса».
Клуб УПЛ договорился о трансфере футболиста с венесуэльским клубом «Райо Сулиано».
22-летний опорник станет пятым представителем Венесуэлы в составе криворожской команды.
Ранее к «Кривбасу» присоединились его соотечественники Глейкер Мендоса, Майкен Гонсалес, Карлос Парако и Карлос Рохас.
«Кривбас» продолжает активную селекцию в Южной Америке с целью усиления перед новым сезоном УПЛ.
В текущем сезоне Араухо сыграл за «Райо Сулиано» 12 матчей Апертуры, 4 игры Клаусуры (1 ассист) и 2 поединка Кубка Венесуэлы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Киеву
Джек Грилиш готов присоединиться к «Эвертону» на правах аренды