Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 03:31 | Обновлено 08 августа 2025, 03:59
Кривбасс договорился о трансфере опорного хавбека из Венесуэлы

22-летний Андрусв Араухо перейдет из венесуэльского клуба «Райо Сулиано»

Кривбасс договорился о трансфере опорного хавбека из Венесуэлы
Андрусв Араухо

Венесуэльский полузащитник Андрусв Араухо в ближайшее время станет игроком «Кривбаса».

Клуб УПЛ договорился о трансфере футболиста с венесуэльским клубом «Райо Сулиано».

22-летний опорник станет пятым представителем Венесуэлы в составе криворожской команды.

Ранее к «Кривбасу» присоединились его соотечественники Глейкер Мендоса, Майкен Гонсалес, Карлос Парако и Карлос Рохас.

«Кривбас» продолжает активную селекцию в Южной Америке с целью усиления перед новым сезоном УПЛ.

В текущем сезоне Араухо сыграл за «Райо Сулиано» 12 матчей Апертуры, 4 игры Клаусуры (1 ассист) и 2 поединка Кубка Венесуэлы.

Глейкер Мендоса
Источник: X (Twitter)
