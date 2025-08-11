Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГАСПЕРИНИ: «Довбик? Нам нужно что-то новое в атаке»
Италия
11 августа 2025, 04:54 |
97
0

ГАСПЕРИНИ: «Довбик? Нам нужно что-то новое в атаке»

Тренер доверяет Артему, но ищет еще усиления

11 августа 2025, 04:54 |
97
0
ГАСПЕРИНИ: «Довбик? Нам нужно что-то новое в атаке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини выразил слова поддержки украинцу Артему Довбику и рассказал, что команда еще будет искать этим летом варианты усиления нападения.

«Артем Довбик? Это неправда, что он мне не нравится. Рынок? Нам нужно что-то новое в атаке, я встретился с владельцами. Встреча была позитивной», — сказал Джан Пьеро Гасперини.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

По теме:
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка обнажила грудь. Огонь
ФОТО. Как и чем сейчас живет Сеск Фабрегас. Женат на «Ливанской богине»
Проблемы для Довбика. Рома нацелилась на подписание еще одного форварда
Джан Пьеро Гасперини Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 августа 2025, 21:23 0
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче второго тура УПЛ

Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»
Футбол | 10 августа 2025, 22:47 6
Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»
Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»

Турецкий специалист прокомментировал матч второго тура Украинской Премьер-лиги

Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Футбол | 10.08.2025, 08:11
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Баскетбол | 10.08.2025, 07:51
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Главный фаворит на ЗМ выбрал игрока, который больше всего на него заслужил
Футбол | 11.08.2025, 03:04
Главный фаворит на ЗМ выбрал игрока, который больше всего на него заслужил
Главный фаворит на ЗМ выбрал игрока, который больше всего на него заслужил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 3
Бокс
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
09.08.2025, 21:44 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем