Италия11 августа 2025, 04:54
ГАСПЕРИНИ: «Довбик? Нам нужно что-то новое в атаке»
Тренер доверяет Артему, но ищет еще усиления
11 августа 2025, 04:54
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини выразил слова поддержки украинцу Артему Довбику и рассказал, что команда еще будет искать этим летом варианты усиления нападения.
«Артем Довбик? Это неправда, что он мне не нравится. Рынок? Нам нужно что-то новое в атаке, я встретился с владельцами. Встреча была позитивной», — сказал Джан Пьеро Гасперини.
В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
