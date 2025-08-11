ГАСПЕРИНИ: «Довбик? Нам нужно что-то новое в атаке»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини выразил слова поддержки украинцу Артему Довбику и рассказал, что команда еще будет искать этим летом варианты усиления нападения.

«Артем Довбик? Это неправда, что он мне не нравится. Рынок? Нам нужно что-то новое в атаке, я встретился с владельцами. Встреча была позитивной», — сказал Джан Пьеро Гасперини.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».