Хаби АЛОНСО: Не понимаю, почему его нет в списке номинантов на Золотой мяч

Недавно France Football объявил 30 претендентов на награду «Золотой мяч».

На список номинантов отреагировал тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо, который не понимает, почему в списке нет уругвайского хавбека «королевского клуба» Федерико Вальверде.

«Я не понимаю, почему Федерико Вальверде нет в списке номинантов на Золотой мяч, это несправедливо», – отметил Хаби Алонсо.

В прошлом сезоне на клубном уровне Федерико Вальверде провел 65 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.