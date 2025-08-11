Испания11 августа 2025, 05:30 |
Хаби АЛОНСО: Не понимаю, почему его нет в списке номинантов на Золотой мяч
Тренер – о Федерико Вальверде
11 августа 2025, 05:30 |
Недавно France Football объявил 30 претендентов на награду «Золотой мяч».
На список номинантов отреагировал тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо, который не понимает, почему в списке нет уругвайского хавбека «королевского клуба» Федерико Вальверде.
«Я не понимаю, почему Федерико Вальверде нет в списке номинантов на Золотой мяч, это несправедливо», – отметил Хаби Алонсо.
В прошлом сезоне на клубном уровне Федерико Вальверде провел 65 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
