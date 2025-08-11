Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби АЛОНСО: Не понимаю, почему его нет в списке номинантов на Золотой мяч
Испания
11 августа 2025, 05:30
0

Хаби АЛОНСО: Не понимаю, почему его нет в списке номинантов на Золотой мяч

Тренер – о Федерико Вальверде

Хаби АЛОНСО: Не понимаю, почему его нет в списке номинантов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Недавно France Football объявил 30 претендентов на награду «Золотой мяч».

На список номинантов отреагировал тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо, который не понимает, почему в списке нет уругвайского хавбека «королевского клуба» Федерико Вальверде.

«Я не понимаю, почему Федерико Вальверде нет в списке номинантов на Золотой мяч, это несправедливо», – отметил Хаби Алонсо.

В прошлом сезоне на клубном уровне Федерико Вальверде провел 65 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Федерико Вальверде Хаби Алонсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
