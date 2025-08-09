Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
09 августа 2025, 02:48 |
50
0

Матвей хочет трансфера

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Голкипер французского «ПСЖ» решил покинуть клуб.

По информации французского издания L'Équipe, речь идет о Матвее Сафонове. Вратарь не хочет больше оставаться запасным. Сейчас Сафонов решил – он больше не хочет оставаться в клубе и ищет вариант трансфера.

Напомним, именно переговоры о подписании украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного стали катализатором продажи Сафонова.

Катализатором трансфера Сафонова также стал переход еще одного вратаря Люка Шевалье.

трансферы трансферы Лиги 1 ПСЖ Матвей Сафонов
Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
