Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного

Голкипер французского «ПСЖ» решил покинуть клуб.

По информации французского издания L'Équipe, речь идет о Матвее Сафонове. Вратарь не хочет больше оставаться запасным. Сейчас Сафонов решил – он больше не хочет оставаться в клубе и ищет вариант трансфера.

Напомним, именно переговоры о подписании украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного стали катализатором продажи Сафонова.

Катализатором трансфера Сафонова также стал переход еще одного вратаря Люка Шевалье.