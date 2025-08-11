Мадридский Реал провел секретный матч перед стартом сезона в Испании

Мадридский «Реал» провел секретный контрольный матч против «Леганеса» на своей тренировочной базе и одержал убедительную победу (4:1).

Подопечные Хаби Алонсо неожиданно пропустили первыми, но быстро взяли игру под контроль и забили 4 гола в ответ.

Наставник галактикос дал шанс почти всем игрокам основы, кроме травмированных Ферлана Менди и Эндрика, а также Джуда Беллингема, который продолжает восстановление.

Особенным событием стало возвращение на поле Дани Карвахаля после повреждения. Свое игровое время получил и украинский вратарь Андрей Лунин.

Настоящей изюминкой матча стал дебют 18-летнего Тьяго Питарха в первой команде «Реала». Юный нападающий отметился забитым мячом после передачи Килиана Мбаппе.

Товарищеский матч

Реал – Леганес – 4:1

Голы: Браим Диас, Хейсен, Милитао, Питарх – Эль-Хаддади.

Реал (старт): Куртуа, Карвахаль, Хейсен, Асенсио, Каррерас, Браим Диас, Вальверде, Себальос, Винисиус, Гонсало, Мбаппе. Тренер: Хаби Алонсо.

Леганес (старт): Сан Роман, Маказага, Лало, Саид, Серхио Фернандес, Роберто Лопес, Андрес Кампос, Гирао, Пауэлс, Суле, Сиаме. Тренер: Пако Лопес.