Вильярреал хочет арендовать Лунина. Но переговоры с Реалом идут непросто
Желтая субмарина также держит в фокусе голкипера Пау Лопеса
Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Вильярреал активно ищет опытного голкипера и среди потенциальных кандидатов рассматривает именно Лунина. Клуб уже обратился к Реалу по поводу возможной аренды украинца.
Однако переговоры являются сложными. «Желтая субмарина» также держит в фокусе других вратарей, в частности Пау Лопеса. Правда, для перехода экс-голкиперу Ромы сначала нужно расторгнуть контракт с мексиканской Толукой. Кроме того, на Пау Лопеса также претендует Бетис.
Контракт Лунина с Реалом был продлен до 2030 года, но после возвращения в основу Тибо Куртуа украинец потерял место первого номера. В сезоне 2024/25 он провел 14 матчей на клубном уровне.
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