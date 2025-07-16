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Испания
16 июля 2025, 07:12 | Обновлено 16 июля 2025, 07:20
88
0

Вильярреал хочет арендовать Лунина. Но переговоры с Реалом идут непросто

Желтая субмарина также держит в фокусе голкипера Пау Лопеса

16 июля 2025, 07:12 | Обновлено 16 июля 2025, 07:20
88
0
Вильярреал хочет арендовать Лунина. Но переговоры с Реалом идут непросто
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Вильярреал активно ищет опытного голкипера и среди потенциальных кандидатов рассматривает именно Лунина. Клуб уже обратился к Реалу по поводу возможной аренды украинца.

Однако переговоры являются сложными. «Желтая субмарина» также держит в фокусе других вратарей, в частности Пау Лопеса. Правда, для перехода экс-голкиперу Ромы сначала нужно расторгнуть контракт с мексиканской Толукой. Кроме того, на Пау Лопеса также претендует Бетис.

Контракт Лунина с Реалом был продлен до 2030 года, но после возвращения в основу Тибо Куртуа украинец потерял место первого номера. В сезоне 2024/25 он провел 14 матчей на клубном уровне.

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Андрей Лунин Вильярреал трансферы Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Пау Лопес аренда игрока Толука Бетис
Николай Степанов Источник: Marca
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