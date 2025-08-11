Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Итальянская футбольная журналистка обнажила грудь. Огонь
11 августа 2025, 01:30 |
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка обнажила грудь. Огонь

Элеонора Инкардона впечатлила фанов новой мини-фотосессией

11 августа 2025, 01:30
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка обнажила грудь. Огонь
Instagram. Элеонора Инкардона

Элеонора Инкардона поразила ярким вечерним образом в Майами.

Топовая футбольная ведущая DAZN и возлюбленная игрока «Милана» Самуэле Риччи появилась в черном мини-платье.

Атмосферные фото на фоне ночного города подчеркнули роскошь ее красоты.

Подписчики засыпали телеведущую комплиментами, назвав ее королевой вечера.

фото девушки lifestyle чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
