ФОТО. Итальянская футбольная журналистка обнажила грудь. Огонь

Элеонора Инкардона поразила ярким вечерним образом в Майами.

Топовая футбольная ведущая DAZN и возлюбленная игрока «Милана» Самуэле Риччи появилась в черном мини-платье.

Атмосферные фото на фоне ночного города подчеркнули роскошь ее красоты.

Подписчики засыпали телеведущую комплиментами, назвав ее королевой вечера.