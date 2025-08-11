Арина Соболенко – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоятся матчи третьего раунда в верхней части сетки.

Ориентировочно в 19:30 по Киеву на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Эмму Радукану (Великобритания, WTA 39).

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в четвертом круге поборется либо против Джессики Бузас Манейро, либо против Тейлор Таунсенд.

