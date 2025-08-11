Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
11 августа 2025, 06:08 |
Арина Соболенко – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

11 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоятся матчи третьего раунда в верхней части сетки.

Ориентировочно в 19:30 по Киеву на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Эмму Радукану (Великобритания, WTA 39).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в четвертом круге поборется либо против Джессики Бузас Манейро, либо против Тейлор Таунсенд.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Арина Соболенко Эмма Радукану смотреть онлайн WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
