Арина Соболенко – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
11 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоятся матчи третьего раунда в верхней части сетки.
Ориентировочно в 19:30 по Киеву на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Эмму Радукану (Великобритания, WTA 39).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Соболенко.
Победительница противостояния в четвертом круге поборется либо против Джессики Бузас Манейро, либо против Тейлор Таунсенд.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко встает на защиту форварда сборной Украины, подвергшегося бесчестной критике
Айнарс Багатскис – об отказе легионеров ехать в главную команду страны