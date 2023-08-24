ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал нападающего из Бразилии
Дэйвид Вашингтон стал одноклубником Мудрика
Лондонский «Челси» официально объявил о подписании 18-летнего нападающего «Сантоса» Дэйвида Вашингтона.
Английский клуб заплатит за игрока 16 миллионов евро. Еще 4 миллиона евро могут быть выплачены в качестве бонусов. Бразилец подпишет контракт на 7 лет.
Решения по будущему Вашингтона еще не принято. Он может как уйти в аренду в «Страсбурге», так и остаться в «Челси».
Молодой нападающий провел на взрослом уровне всего 16 матчей и отличился лишь 2 голами. На юношеском уровне ситуация немного лучше: 6 голов в 13 матчах за «Сантос» U-20.
Chelsea has completed the signing of Deivid Washington from Brazilian side Santos! ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023
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