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Англия
24 августа 2023, 17:42 | Обновлено 24 августа 2023, 17:44
356
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал нападающего из Бразилии

Дэйвид Вашингтон стал одноклубником Мудрика

24 августа 2023, 17:42 | Обновлено 24 августа 2023, 17:44
356
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал нападающего из Бразилии
ФК Челси. Дэйвид Вашингтон

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании 18-летнего нападающего «Сантоса» Дэйвида Вашингтона.

Английский клуб заплатит за игрока 16 миллионов евро. Еще 4 миллиона евро могут быть выплачены в качестве бонусов. Бразилец подпишет контракт на 7 лет.

Решения по будущему Вашингтона еще не принято. Он может как уйти в аренду в «Страсбурге», так и остаться в «Челси».

Молодой нападающий провел на взрослом уровне всего 16 матчей и отличился лишь 2 голами. На юношеском уровне ситуация немного лучше: 6 голов в 13 матчах за «Сантос» U-20.

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Источник ФК Челси
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