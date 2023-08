ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал нападающего из Бразилии

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании 18-летнего нападающего «Сантоса» Дэйвида Вашингтона.

Английский клуб заплатит за игрока 16 миллионов евро. Еще 4 миллиона евро могут быть выплачены в качестве бонусов. Бразилец подпишет контракт на 7 лет.

Решения по будущему Вашингтона еще не принято. Он может как уйти в аренду в «Страсбурге», так и остаться в «Челси».

Молодой нападающий провел на взрослом уровне всего 16 матчей и отличился лишь 2 голами. На юношеском уровне ситуация немного лучше: 6 голов в 13 матчах за «Сантос» U-20.

Chelsea has completed the signing of Deivid Washington from Brazilian side Santos! ✍️