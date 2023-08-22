Романо: Лион обновит свой трансферный рекорд

Французский «Лион» вскоре подпишет 19-летнего нападающего «Нордшелланда» Эрнеста Нуама, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сначала игрок сборной Ганы присоединится к «ткачам» на правах сезонной аренды, в которой прописан обязательный пункт выкупа за 25 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро датский клуб может получить бонусы. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего всего в 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эрнест Нуама провел 34 игры за «Нордшелланд», забив 15 голов и отдав 4 ассиста.