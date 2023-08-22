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  4. Романо: Лион обновит свой трансферный рекорд
Франция
22 августа 2023, 15:13 |
271
0

Романо: Лион обновит свой трансферный рекорд

Эрнест Нуама из «Нордшелланда» присоединится к «ткачів»

22 августа 2023, 15:13 |
271
0
Романо: Лион обновит свой трансферный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнест Нуама

Французский «Лион» вскоре подпишет 19-летнего нападающего «Нордшелланда» Эрнеста Нуама, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сначала игрок сборной Ганы присоединится к «ткачам» на правах сезонной аренды, в которой прописан обязательный пункт выкупа за 25 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро датский клуб может получить бонусы. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего всего в 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эрнест Нуама провел 34 игры за «Нордшелланд», забив 15 голов и отдав 4 ассиста.

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Эрнест Нуама Нордшелланд Лион трансферы трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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