Романо: Лион обновит свой трансферный рекорд
Эрнест Нуама из «Нордшелланда» присоединится к «ткачів»
Французский «Лион» вскоре подпишет 19-летнего нападающего «Нордшелланда» Эрнеста Нуама, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сначала игрок сборной Ганы присоединится к «ткачам» на правах сезонной аренды, в которой прописан обязательный пункт выкупа за 25 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро датский клуб может получить бонусы. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего всего в 6 миллионов евро.
В прошлом сезоне Эрнест Нуама провел 34 игры за «Нордшелланд», забив 15 голов и отдав 4 ассиста.
Ernest Nuamah has completed medical tests as new Olympique Lyon player 🇬🇭— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2023
◉ €25m fixed fee plus €5m add-ons.
◉ Loan with obligation to buy deal.
◉ Contract until June 2028.
2003 born striker for Nordsjælland will be new record signing for OL.
Here we go 🔴🔵✨ #OL pic.twitter.com/b345sP5ZV5
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