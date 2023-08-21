ОФИЦИАЛЬНО. Бен Фостер завершил карьеру футболиста
Англичанин решил, что больше не может выступать на своем уровне
40-летний вратарь «Рекхэма» Бен Фостер объявил о завершении футбольной карьеры.
«Правда в том, что мои выступления в этом сезоне не достигают уровня, которого я требую от самого себя, и я чувствую, что это правильное время для завершения карьеры.
На первом месте для меня при принятии этого решения были не только мои интересы, но и клуб. Я завершаю карьеру сейчас, пока трансферное окно еще открыто, поэтому у клуба есть возможность найти мне замену.
«Рексхэм» всегда будет занимать особое место в моем сердце».
За свою длинную карьеру Бен провел 544 игры, 8 из которых за сборную Англии. За «Рексхэм» Фостер сыграл в 33 матчах, пропустив 51 гол.
🗣 Ben Foster on his decision to retire from professional football 👇— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) August 21, 2023
🔴⚪ #WxmAFC pic.twitter.com/PV0ZXOXXjz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец – об украинском полузащитнике
Самые интересные события четвертого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре