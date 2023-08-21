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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бен Фостер завершил карьеру футболиста
Англия
21 августа 2023, 14:55 |
660
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бен Фостер завершил карьеру футболиста

Англичанин решил, что больше не может выступать на своем уровне

21 августа 2023, 14:55 |
660
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бен Фостер завершил карьеру футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Фостер

40-летний вратарь «Рекхэма» Бен Фостер объявил о завершении футбольной карьеры.

«Правда в том, что мои выступления в этом сезоне не достигают уровня, которого я требую от самого себя, и я чувствую, что это правильное время для завершения карьеры.

На первом месте для меня при принятии этого решения были не только мои интересы, но и клуб. Я завершаю карьеру сейчас, пока трансферное окно еще открыто, поэтому у клуба есть возможность найти мне замену.

«Рексхэм» всегда будет занимать особое место в моем сердце».

За свою длинную карьеру Бен провел 544 игры, 8 из которых за сборную Англии. За «Рексхэм» Фостер сыграл в 33 матчах, пропустив 51 гол.

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Источник Twitter
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