ОФИЦИАЛЬНО. Бен Фостер завершил карьеру футболиста

40-летний вратарь «Рекхэма» Бен Фостер объявил о завершении футбольной карьеры.

«Правда в том, что мои выступления в этом сезоне не достигают уровня, которого я требую от самого себя, и я чувствую, что это правильное время для завершения карьеры.

На первом месте для меня при принятии этого решения были не только мои интересы, но и клуб. Я завершаю карьеру сейчас, пока трансферное окно еще открыто, поэтому у клуба есть возможность найти мне замену.

«Рексхэм» всегда будет занимать особое место в моем сердце».