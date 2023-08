ОФИЦИАЛЬНО. Бен Фостер завершил карьеру футболиста

40-летний вратарь «Рекхэма» Бен Фостер объявил о завершении футбольной карьеры.

За свою длинную карьеру Бен провел 544 игры, 8 из которых за сборную Англии. За «Рексхэм» Фостер сыграл в 33 матчах, пропустив 51 гол.

